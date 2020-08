Milers de persones es manifesten a Washington i Trump carrega contra ells: «Són uns agitadors»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va qualificar de nou aquest divendres «matons» les persones que s'estan congregant a Washington per protestar contra el racisme i la brutalitat policial i va insistir que són «anarquistes i agitadors».

«No són manifestants. Són anarquistes, agitadors, esvalotadors, saquejadors», va assegurar Trump. «No té res a veure amb George Floyd. No tenen ni idea de qui és. Si els preguntes «Qui és George Floyd? Contestarien «no ho sé «, va sostenir en un acte de campanya a New Hampshire.

El mandatari va tornar a donar la culpa de les protestes als demòcrates, ja que va assegurar que només s'originen «a les ciutats controlades pels demòcrates», segons informa la cadena Fox News.

Així mateix, Trump va valorar l'actitud del candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, a què ha qualificat de «titella» de l'esquerra radical que «ni tan sols sap si està viu». «Crec que tinc l'honor de presentar-me contra el pitjor candidat del Partit Demòcrata», va sostenir. Més tard, i a través del seu compte a la xarxa social Twitter, el mandatari estatunidenc va alertar de la situació a Portland i va assegurar que si l'«incompetent» alcalde, Ted Wheeler, «no pren el control», el Govern s'encarregarà.

«Si no pren el control de la seva ciutat i per als anarquistes, agitadors, esvalotadors i saquejadors, que causen un gran perill per a la gent innocent, entrarem i ens ocuparem dels assumptes com s'hauria d'haver fet fa 100 dies», va sostenir. Milers de persones es van reunir al costat del monument a Lincoln que es troba a l'Esplanada Nacional a Washington per protestar contra el racisme i exigir que es faci justícia.

La manifestació, que es produeix en el 57è aniversari de la Marxa pel Treball i la Llibertat de 1963 en la qual Martin Luther King va pronunciar el seu famós discurs «Jo tinc un somni», comptarà amb la intervenció de familiars de ciutadans afroamericans que han estat disparats o assassinats per policies. La marxa té lloc després de diversos dies de disturbis a l'estat de Wisconsin després que Jacob Blake, un home negre, rebés set trets a mans d'un agent de policia.