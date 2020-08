La policia dissol la marxa contra les mesures «anti-COVID-19» a Berlín

La policia de Berlín va ordenar la dissolució de la manifestació d'ahir a la capital alemanya per protestar contra les mesures de protecció enfront del coronavirus, perquè els assistents estaven incomplint la normativa de seguretat i distanciament social. Durant el desallotjament de la protesta es van produir enfrontaments i es té constància d'un nombre encara no determinat de detinguts, segons va informar a Bloomberg la portaveu Anja Dierschke. L'agent va assegurar que diversos dels manifestants van colpejar amb ampolles agents de la Policia, a l'inici de la dispersió.

«Per desgràcia no tenim una altra opció: hem parlat amb el líder de la manifestació i l'hem informat que aquesta reunió seria dissolta per la policia», va fer saber el cos en el seu compte de Twitter. Els agents presents en la marxa van constatar que els seus participants ni portaven mascaretes ni mantenien la pertinent distància de seguretat. Fins a aquest moment hi havia unes 18.000 persones concentrades enfront de la Porta de Brandenburg. Alguns dels assistents portaven símbols d'extrema dreta.



Els organitzadors

Els organitzadors, Querdenken 711 (Pensament Lateral 711), havien planificat una llarga marxa i concentració per la qual s'havien inscrit al voltant de 22.000 persones. Els manifestants van cridar «Obre la porta» i van corejar «Som el poble», fent-se ressò de l'anomenat del moviment a favor de la democràcia en l'antiga Alemanya Oriental, mentre s'acumulaven en el bulevard Unter den Linden.

La manifestació va estar permesa després d'una decisió judicial: el Tribunal Administratiu Superior de Berlín i l'Estat circumdant de Brandenburg van confirmar en segona instància el dissabte que una prohibició policial emesa anteriorment no és vàlida, una decisió que va ser definitiva.

Les autoritats havien anunciat la prohibició a principis d'aquesta setmana, després que un esdeveniment dels mateixos organitzadors a principis de mes es dissolgués perquè els participants, que sumen desenes de milers, no portaven mascaretes ni mantenien la distància entre ells.

A més, ahir milers de persones es van concentrar a l'emblemàtica la Trafalgar Square de Londres per manifestar-se contra les mesures de restricció per fer front a la pandèmia.

Amb pancartes en contra de l'Organització Mundial de la Salut, Bill Gates i les restriccions del Govern per reduir la propagació del coronavirus, els manifestants van demanar la fi de les restriccions de moviment i de l'obligatorietat de la mascareta. Molts cartells descrivien la pandèmia de coronavirus com un «engany» i una «estafa». Fins aquest dissabte, el país ha registrat un total de 333.807 casos i 41.585 morts, segons les dades de la Universitat Johns Hopkins.