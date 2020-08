Aragonès insta PSOE i Podem a escollir entre el suport d'ERC i Cs

Bal veu «impossibles» els comptes pactats per PSOE i Podem.

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va instar el PSOE i Podem a prendre «una decisió» sobre si volen el suport de Cs o d'ERC durant la legislatura. Aragonès va assegurar que «està a les seves mans» decidir «com enfocar» la resolució del conflicte amb Catalunya i «la sortida a la crisi social de la pandèmia». «Nosaltres hem estat molt clars des del principi», va dir el vicepresident català en referència a ERC. Sobre el rol dels republicans en els propers comptes, Aragonès va assenyalar que «perquè hi hagi segons acords, els primers s'han de complir», en una referència a la taula de diàleg.

«Des d'ERC no renunciem de cap manera a una resolució democràtica del conflicte de Catalunya, ho posem al costat de la gestió dels efectes de la pandèmia», va afirmar. En aquest sentit, va insistir que el suport dels republicans als pressupostos generals estarà condicionat a la resolució política del conflicte català: «No podem oblidar el repte de començar a solucionar políticament el conflicte, amb reconeixement democràtic, dret d'autodeterminació i amnistia», va destacar. Així mateix, va demanar a Pedro Sánchez i Pablo Iglesias que triïn entre les «polítiques neoliberals de retallades» i la «repressió» que considera que representa Ciutadans o el suport dels republicans.

Per part seva, el president del PP, Pablo Casado, va assegurar que l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat «no depèn només» del seu partit i que «no es pot demanar al PP que doni suport a uns pressupostos d'un Govern de Podem, que està demanant l'abdicació del Rei, que defensa la nació independent catalana, o almenys el dret a decidir dels independentistes, i que està intentant blanquejar Bildu com un soci polític homologat, a més d'estar investigat per finançament il·legal».

Casado, en una entrevista a La Razón, va explicar que els pressupostos són «un altre globus sonda del PSOE», tot afegint que el PP no coneix «ni una sola línia del seu pla» i perquè la responsabilitat d'un Govern és aprovar primer l'avantprojecte de Llei de Pressupostos i després intentar pactar-los. «El problema del Govern és que ni tan sols tots els seus ministres volen aprovar els comptes», va assegurar.

Paral·lelament, el portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Bal, va animar el PP a no tancar la porta a negociar els pressupostos amb el Govern de Pedro Sánchez, perquè encara que no els agradi el seu president ni el protagonisme de Podem, considera que l'oposició ha de pensar en els interessos dels espanyols. A més, va assenyalar que els comptes que van pactar en el seu moment el PSOE i Unides Podem són «impossibles» de portar a terme ara, després de la crisi del coronavirus.

Davant de la pretensió d'ERC, Bildu i Podem d'excloure Ciutadans de la negociació dels pressupostos, el partit taronja segueix oferint-se al PSOE. Així, Bal va assegurar que resulta «urgent» començar a parlar dels comptes de 2021 i va recordar que el seu partit ja es va oferir a negociar aquest mes d'agost.