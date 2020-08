El Congrés afronta els seus mesos més incerts amb diversos fronts oberts

La negociació dels propers pressupostos serà la prova definitiva, però no l'única. El decret dels romanents dels ajuntaments, la investigació (o no) al Rei emèrit o el finançament de Podem són alguns dels exàmens que marcaran el futur del Congrés i, per tant, de la legislatura. Setembre de 2020 és la porta a un curs polític de rumb incert. En un context de pandèmia i crisi, només la moció de censura de Vox sembla unir sense reserves els socis del Govern de coalició. Aquests són els exàmens que haurà de superar el Congrés dels Diputats durant el proper període de sessions, fins al desembre:



Comissions d'investigació

Mai ha estat la casa reial tan exposada a l'escrutini parlamentari. Fins a la data totes les peticions per crear comissions d'investigació han estat rebutjades amb l'argument constitucional de la inviolabilitat. No obstant això, les informacions que apunten a una sèrie de presumptes moviments fiscals irregulars del Rei emèrit i, sobretot, la possibilitat que la Fiscalia sol·liciti investigar-los per això han animat diversos grups a estrènyer el setge, Unides Podem entre ells.

Malgrat tots els rebutjos, la Mesa es reunirà dimecres que ve i estudiarà una petició més: la que van registrar al juliol grups independentistes i nacionalistes i Més País per investigar al Congrés les empreses que van intervenir en l'adjudicació de l'AVE a la Meca. La Mesa veurà també la petició del PP d'indagar, en comissió parlamentària, la presumpta trama de finançament il·legal de Podem.



El decret dels ajuntaments

El Govern i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) van signar recentment un acord per a l'ús dels estalvis dels governs municipals, el seu superàvit. No ha agradat a gairebé ningú. Ho va comprovar el PSOE a la Diputació Permanent de fa uns dies. Van debatre els grups si la ministra d'Hisenda havia d'anar al Congrés a explicar com més aviat millor aquest acord. El resultat: sí, i per unanimitat. María Jesús Montero compareixerà avui. El Consell de Ministres va aprovar a l'agost el decret llei corresponent, de manera que el Congrés haurà de convalidar-lo o derogar-lo. El termini de 30 dies està a punt d'acabar, així que el debat tindrà lloc la segona setmana de setembre.



La moció de censura de Vox

Vox té 52 escons, més de la desena part de la Cambra. Segons el reglament, pot presentar una moció de censura. Quan la Mesa rebi el text i comprovi que compleix els requisits, posarà data a un debat que iniciarà un diputat de la formació d'Abascal i que reprendrà el mateix líder del partit excepte sorpresa.



La renovació institucional

Fa mesos, el Govern i el PP van començar a plantejar-se la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), del Defensor del Poble, del Tribunal Constitucional (TC) i de RTVE. En el Partit Popular no acaben de veure clar l'acord perquè amb Pablo Iglesias al Govern veuen poc marge de diàleg.



Els pressupostos

La prova definitiva. Espanya porta ancorada en els pressupostos de l'exministre Cristóbal Montoro des de 2018. Pedro Sánchez no va poder fer els seus el febrer de l'any passat i va convocar eleccions.