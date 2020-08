Investiguen un crim masclista després de trobar a una dona morta en un maleter a València

El cadàver de Yesica Daniela G., una dona de 33 anys que portava desapareguda des de feia una setmana, va ser trobat la mitjanit del dissabte a l'interior del maleter d'un vehicle estacionat en un descampat de València amb evidents signes de violència. Tot apunta a un possible crim masclista després que la seva parella fugís després de mantenir una discussió amb ella i donar versions contradictòries als seus amics, segons van apuntar fonts de l'entorn de la morta, d'origen uruguaià però amb nacionalitat espanyola.

Preocupats pel seu parador i després de rebre uns estranys missatges de Yesica en els quals deia que havia marxat de casa perquè estava farta de la seva parella, els amics de la noia van presentar una denúncia per la seva desaparició dissabte passat. Segons van confessar a la policia, temien que li hagués pogut passar una cosa dolenta, ja que a la casa estaven totes les seves pertinences, excepte la seva bossa i el telèfon mòbil.

Al voltant de dos quarts de dotze del dissabte agents de la Policia Nacional es van traslladar als voltants del carrer Fontanars del Alforins, on els amics de la jove havien vist el seu vehicle. Els pitjors temors es van confirmar quan en obrir el maleter van localitzar a Yesica sense vida i amb clars signes de violència. «Estava passejant al gos i vaig veure que hi havia una jove d'accent sud-americà plorant i dos policies al costat dels cotxes», relata una veïna que es va trobar amb els primers agents desplaçats al lloc.

En pocs minuts, el descampat situat entre el carrer Fontanars i el carrer Pablo Meléndez, al valencià barri de Patraix, va ser presa per desenes d'agents, els qui van fitar la zona per a evitar la mirada de curiosos. "Enfocaven a les finestres amb llanternes perquè ningú tragués el cap", apunta una altra testimoni. "Van posar un llençol blanc per a tapar el cos i anaven traient roba del cotxe i prenent fotografies" a les evidències, explica aquesta veïna sobre els treballs de la policia científica, que va realitzar una primera inspecció ocular en el lloc aquesta mateixa nit.

Posteriorment, el vehicle on va ser trobat el cadàver va ser traslladat a dependències policials, on la policia realitzaria ja amb la llum del dia i més detingudament una completa anàlisi a la recerca de vestigis que permetin identificar i incriminar a l'autor del crim, el mòbil masclista del qual va cobrar força des del primer moment que es va confirmar que la dona desapareguda des de dilluns passat estava morta.

El grup d'Homicidis de la Policia Nacional centra les seves perquisicions a tractar de localitzar al nuvi de la jove, d'origen colombià, amb qui convivia i que roman en parador ignorat també des de fa una setmana. Segons li va confessar la víctima a una amiga abans de la seva desaparició, el cap de setmana anterior havia discutit amb la seva parella perquè pensava que estava amb una altra, i tenia decidit posar fi a la relació.

El Jutjat d'Instrucció número 20 de València, en funcions de guàrdia, va autoritzar l'aixecament del cadàver entorn de les quatre de la matinada. El cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València, on aquest dilluns se li realitzarà la pertinent autòpsia per a saber com i quan es va produir l'assassinat. En cas de confirmar-se finalment que es tracta d'un crim masclista, un jutjat de violència contra la dona assumiria el cas.

Un veí relata que el divendres a la tarda, "a l'hora de la migdiada", li va cridar l'atenció un jove "d'uns 30 anys i possiblement sud-americà" que estava "netejant a consciència un cotxe de color marró rogenc" estacionat en el mateix lloc on va ser trobat el cos sense vida de la jove. "Juraria que era el mateix, però no em vaig fixar en el model", argumenta. Segons aquest testimoni, aquesta persona va estar prop d'hora i mitja netejant el vehicle "per dins i per fora, manetes i volant inclòs". Li va cridar l'atenció perquè semblava nerviós i va tocar el clàxon del cotxe sense voler diverses vegades.

Es tracta del segon assassinat que s'ha produït en la capital del Túria aquests últims dies després del de l'home de nacionalitat paraguaiana que va ser colpejat al cap amb un objecte punxant en la matinada del dissabte en unes pistes de bàsquet de la plaça Magúncia. En aquest cas, el presumpte homicida va ser detingut l'endemà després de presentar-se en dependències policials una vegada que havia estat identificat per la policia.