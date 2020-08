El Ministeri de Sanitat registra 23.572 nous positius per covid-19 des de divendres

El Ministeri de Sanitat ha registrat 23.572 nous positius i 83 morts més per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats el passat divendres. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 462.858 casos confirmats per proves diagnòstiques. Gairebé un terç dels nous infectats s'ha detectat a Madrid. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és l'autonomia amb més positius confirmats acumulats amb 126.057 dels quals 14.871 diagnosticats l'última setmana. Catalunya, en segon lloc, registra 110.017 casos per proves diagnòstiques. 14.128 en els últims 14 dies i 6.898 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 4.991 en els últims 14 dies i 1.382 en la darrera setmana.

D'aquests, 2.489 s'han diagnosticat el dia anterior, la CCAA amb més diagnosticats des de divendres és, de nou, Madrid amb 554 positius. La segueixen el País Basc amb 394, Andalusia amb 308, Canàries amb 301, Galícia amb 145, l'Aragó amb 192, Navarra amb 127 i Catalunya amb 67. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 29.094 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 83 més més que aquest dijous.

Segons l'últim informe, hi ha hagut 141 defuncions en els últims set dies de les quals 66 a Madrid. A Catalunya se'n van produir 3. En l'última setmana hi ha hagut 1.656 hospitalitzacions i 133 ingressos en UCI.

Hi ha hagut 96.654 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 47.264 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 22.219 casos en els últims 14 dies i 5.513 en la darrera setmana.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 134.231 hospitalitzacions, 1.656 en els últims set dies. D'aquestes, 420 s'han produït a Madrid i 254 a Andalusia. A Catalunya, 52. En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 12.312 entrades, 133 en els últims set dies. D'aquestes, 19 a Canàries i 21 a Andalusia. A Catalunya n'han estat tres.

6,4 milions de PCR fets

El Ministeri de Sanitat també ha anunciat aquest dilluns que les CCAA han fet 6.416.533 proves PCR a l'Estat des de l'inici de l'epidèmia. Segons l'executiu espanyol, entre els dies 21 i 27 d'agost les CCAA van augmentar un 10% la seva capacitat de fer proves i assoleixen ja les 136,23 proves per cada 1.000 habitants.

