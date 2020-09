Arrimadas, disposada a negociar els pressupostos «amb responsabilitat»

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, va assenyalar ahir que en la reunió que mantindrà demà amb el president del Govern, Pedro Sánchez, li traslladarà que s'han de prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs) vinculats a la crisi sanitària del coronavirus més enllà del 30 de setembre i que la seva formació afrontarà la negociació de pressupostos «amb responsabilitat».

En roda de premsa després de la reunió telemàtica del Comitè Permanent del partit, Arrimadas va apuntar que també parlarà amb Sánchez de la necessitat de «deixar de banda lluites partidistes» perquè Espanya pugui fer front a aquesta crisi, i va afegir que la seva formació anirà a aquesta trobada «amb responsabilitat i amb esperit constructiu».

«Aquesta no pot ser una reunió més entre el president i els líders de l'oposició, no és una situació normal. Nosaltres anirem amb responsabilitat i amb esperit constructiu però exigent», va apuntar, per després afegir que els rebrots, l'augment de l'atur i les previsions econòmiques són negatius, però es poden «revertir» si treballen totes les formacions unides.

Sobre els ERTOs, va incidir que l'executiu els ha d'allargar perquè la situació de país ho requereix, i va afegir que moltes empreses estan pendents d'aquesta decisió per evitar tancar definitivament. «Serà el salvavides per a milions de treballadors, autònoms i empresaris», va explicar.

En relació amb la reunió amb Sánchez, Arrimadas va apuntar que també traslladarà a Sánchez la predisposició del seu partit per negociar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) amb responsabilitat, però que no debatran en aquesta reunió sobre «el repartiment de jutges», en al·lusió a la renovació dels membres del Consell General de Poder Judicial (CGPJ).