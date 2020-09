Biden condemna la mort d'un manifestant ultradretà a Portland

El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, va condemnar diumenge la mort d'un simpatitzant de la ultradreta nord-americana durant els últims aldarulls a Portland, en el marc de les protestes per la violència racial, i va acusar el president, Donald Trump, d'«encendre les flames de l'odi» amb fins electoralistes.

«Condemno la violència de tota mena per part de qualsevol, ja sigui d'esquerra o de dreta», va manifestar Biden a través d'un comunicat en el qual també va qualificar d'«inacceptables» els episodis de violència que es van viure als carrers de Portland, a Oregon, durant el cap de setmana.

Un home vinculat a un grup d'extrema dreta anomenat Patriot Prayer va ser assassinat d'un tret dissabte a la nit durant els enfrontaments que es van registrar entre alguns partidaris del president Trump i manifestants del moviment Black Lives Matter.



Biden desafia Trump

«Desafio Donald Trump a fer el mateix. No importa si troba detestables les opinions polítiques dels seus oponents, aquesta pèrdua de vides és una tragèdia», va dir Biden.

Al seu torn, Biden també va acusar Trump d'«utilitzar la política de la por per atiar els seus partidaris», ja que «pot pensar que la guerra» als carrers «és bona per les seves possibilitats de reelecció». «La temperatura al país és més alta, les tensions són més fortes, les divisions són més profundes», va subratllar. «Està fomentant de manera imprudent la violència. Pot creure que tuitejar sobre la llei i l'ordre el fa fort, però (...) demostra com de feble és», va insistir Biden, en relació amb ls darrers missatges de Trump a les xarxes socials.

Un d'ells és el que fa referència a l'alcalde demòcrata de Portland, Ted Wheeler, a qui Trump va qualificar com a «boig d'esquerra» i «estúpid», al mateix temps que el va acusar de «no fer res» , malgrat «presenciar una gran mort i la destrucció de la ciutat».



Acompanyat dels Patriot Prayer

La víctima anava al costat de diverses desenes de persones del grup Patriot Prayer a les protestes que s'estaven produint per l'últim episodi de violència racial succeït als Estats Units i que té el jove Jacob Blake hospitalitzat després de rebre per part de la Policia set trets a l'esquena i dues persones mortes a mans d'un supremacista blanc de 17 anys que va disparar en una manifestació prèvia.

La mort de George Floyd, després de passar-se gairebé nou minuts amb el coll empresonat pel genoll de l'agent de Policia Derek Chauvin el 25 de maig passat, va desencadenar protestes i disturbis a les principals ciutats d'Estats Units, en un moviment que ha anat creixent i s'ha expandit a tot el món en contra del racisme.