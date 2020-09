Detingut per terrorisme un dels «herois» del genocidi de Ruanda

Paul Rusesabagina, conegut mundialment per ser el gerent de l'hotel Mille Collines de Kigali en el qual va salvar centenars de persones durant el genocidi de Ruanda, va ser detingut per les autoritats del país africà acusat de presumptes delictes de terrorisme, entre d'altres. Segons va informar l'Oficina d'Investigació de Rwanda (RIB) al seu Twitter, Rusesabagina va ser detingut gràcies a la «cooperació internacional» i es troba actualment sota custòdia d'aquest organisme en una comissaria de Kigali.

«Rusesabagina és sospitós de ser fundador, líder, patrocinador i membre de xarxes terroristes violentes, extremistes i armades com MRCD i PDR-Ihumure, que operen en diversos llocs a la regió i l'estranger», va precisar la RIB, que va indicar que pesava una ordre internacional d'arrest. Rusesabagina és el líder del Moviment Ruandès pel Canvi Democràtic (MRDC). El detingut era buscat per diversos delictes, entre els quals «terrorisme, incendi intencionat, segrest i assassinat, perpetrats contra civils desarmats i innocents en sòl ruandès, inclòs el districte de Nyabimata-Nyaruguru al juny de 2018 i el de Nyungwe-Nyamagabe el desembre» d'aquest mateix any.



Hotel Rwanda

Rusesabagina és mundialment conegut després que la seva història quedés recollida en la pel·lícula Hotel Rwanda. Com a gerent de l'hotel Mille Collines, a Kigali, va aconseguir protegir dins de l'establiment més de 1.200 tutsis i hutus moderats durant el genocidi de 1994.