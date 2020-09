Estabilitzat el foc de Huelva després de cremar 12.000 hectàrees

El Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia, Pla Infoca, va donar ahir per estabilitzat l'incendi declarat dijous passat a Almonaster la Real (Huelva) després de quatre dies de treball i que, segons les primeres estimacions, hauria calcinat unes 12.000 hectàrees.

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, al seu compte de Twitter va apuntar que «la direcció tècnica ha donat per estabilitzat l'incendi després de quatre dies d'intens esforç».

En aquest context, Moreno va subratllar que «queda molta feina, però donem un gran pas per al control i l'extinció definitiva de l'incendi». Ara els mitjans treballen per donar-lo per controlat.

Per la seva banda, des de la Delegació del Govern a Andalusia van especificar que tot i que el perímetre sigui de 28.000 hectàrees, la superfície cremada està al voltant de 12.000.



Retorn a casa

La majoria dels veïns desallotjats dels diferents nuclis dels municipis als quals va afectar l'incendi declarat a Almonaster la Real van poder tornar a casa seva al llarg d'ahir, menys els 1.300 de la Zarza-Perrunal, que per motius de «prevenció i precaució» van continuar en els llocs on van ser reallotjats. En total, hi ha hagut 3.130 desallotjats en diferents nuclis poblacionals de la zona.