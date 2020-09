El 75% dels espanyols podrà accedir a la xarxa 5G abans que acabi l'any

Telefónica va anunciar ahir l'encesa de la seva xarxa 5G a Espanya, que permetrà que el 75% de la població pugui accedir a aquesta tecnologia abans que acabi l'any. Telefónica, que llançarà una oferta tant per a clients particulars com per a empreses, aposta per la multitud de beneficis transversals, directes i indirectes, que el 5G suposa per a sectors clau com el transport, el turisme, l'energia, l'automoció o la salut.

L'anunci va ser realitzat pel president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, que va destacar que la posada en marxa de la xarxa de 5G de la companyia «és un salt de nivell cap a la hiperconnectivitat que canviarà el futur d'Espanya».

L'encesa de la xarxa de 5G de Telefónica es produeix després que el passat mes de juliol Álvarez-Pallete reafirmés el compromís de l'empresa per impulsar la digitalització completa d'Espanya. «És un 5G per a tothom, sense excepcions. A totes les comunitats autònomes. Amb aquest impuls, Telefónica accelera la digitalització de les pimes, de les administracions públiques i dels ciutadans. Com la fibra i com tantes altres grans coses, el 5G és Telefónica», va manifestar el primer executiu de la companyia.

«La nostra xarxa sempre ha estat un actiu diferencial. Per ella transcorre la vida de les persones i ha demostrat una fortalesa inigualable quan més se l'ha necessitat», va afegir José María Álvarez-Pallete, que va recordar que Espanya ja lidera les infraestructures digitals d'Europa amb la xarxa més extensa de fibra òptica.

Aquesta nova generació de telefonia mòbil permet la connectivitat ultraràpida i amb unes capacitats diferencials en termes d'ample de banda.