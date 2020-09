Un jutjat declara que el Pazo de Meirás és propietat de l'Estat i ordena als Franco la seva devolució

El Jutjat de Primera Instància número 1 de la Corunya ha estimat íntegrament la demanda per redhibir l'adquisició del Pazo de Meirás que va interposar l'Estat, el qual declara propietari de l'immoble, segons informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). També condemna la família Franco a tornar-lo sense ser indemnitzada per les despeses en les quals afirma que ha incorregut per mantenir la propietat.

En el procediment, la Xunta de Galicia, els ajuntaments de Sada i la Corunya i la Diputació de la Corunya també han defensat el posicionament de l'Advocacia de l'Estat, mentre que sis familiars de Francisco Franco i una societat limitada han constat com a demandats.

La magistrada Marta Canales declara en la sentència la nul·litat de la donació que es va efectuar el 1938 de "la finca anomenada Torres o Pazo de Meirás a l'autoproclamat cap de l'Estat, Francisco Franco Bahamonde, per manca de requisit essencial de forma".

En relació amb aquest fonament, la jutgessa aclareix que, el mateix any en què es va efectuar la donació es va constituir una Junta Pro Pazo "del Caudillo" per comprar i regalar el Pazo de Meirás "al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional". "El seu nom era Francisco Franco Bahamonde, però no se li regala a ell per si mateix, sinó al cap de l'Estat", afegeix defensant els arguments dels demandants i rebutjant els de la part demandada.