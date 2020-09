La nova llei del teletreball cobrirà els qui facin un 30% de la feina a distància

El Ministeri de Treball, la patronal CEOE i els sindicats CCOO i UGT van tancar amb avenços la reunió d'ahir sobre el teletreball i l'acord entre les parts és més a prop. L'última proposta que han pactat les parts contempla que només podran acollir-se a la nova llei de treball a distància aquells treballadors que exerceixin un mínim del 30% de la seva jornada a distància durant un mínim de tres mesos; segons van confirmar diverses fonts del diàleg social. Un moviment que eleva un 10% el límit sobre el qual es debatia fins ara. En aquest aspecte han cedit Treball i els sindicats per acontentar la CEOE.

La negociació no està tancada, però sí avançada. No hi haurà més reunions presencials i els detalls pendents s'acabaran de tancar per via telemàtica. Els òrgans directius dels agents socials hauran de validar el text que té pendent remetre'ls el Ministeri de Treball amb els nous canvis. El més rellevant és aquest moviment del 20% al 30% de la jornada, quelcom que implica que els empleats amb una jornada de 40 hores setmanals hauran de teletreballar de manera regular més d'un dia a la setmana per poder acollir-se a la nova normativa. I es descarta el temor empresarial que el teletreball pogués significar escurçar la setmana per la via dels dilluns o divendres.

La intenció del Ministeri de Treball és tancar el text el més aviat possible per poder portar-lo al Consell de Ministres. «No volem dilatar més la seva aprovació», expliquen des del departament liderat per Yolanda Díaz. Fins al punt que Treball proposarà la via del reial decret per tenir vigent la nova normativa l'endemà d'aprovar-se al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Consideren que l'actual situació sanitària i la tornada a les empreses justifica activar aquesta via d'emergència.

Negociació sobre la despesa

Un altre element en el qual ja va cedir el Ministeri de Treball per acostar la CEOE a l'acord és en el càlcul de la despesa que ha d'assumir l'empresa. Així, seran les patronals i els sindicats els que delimitin la llista mitjançant la negociació col·lectiva. L'últim esborrany també inclou una clàusula de control empresarial de la jornada dels seus empleats. Aquesta última proposta també exclou el personal laboral de l'Administració d'aquesta regulació.

L'element central de la nova regulació del treball a distància és que aquest serà «voluntari»; tant per al treballador com per a l'empresa. És a dir, cap de les dues parts pot imposar unilateralment a l'altra aquesta organització del treball. Ni un treballador pot exigir-li a l'empresa teletreballar un mínim de dies, ni l'empresa li pot imposar al seu empleat treballar un mínim de jornades a distància.