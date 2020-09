Sánchez anuncia que els propers pressupostos «no seran excloents

Després d'una setmana de tempesta entre el PSOE i Unides Podem per l'actitud respecte Ciutadans, ja hi ha una posició compartida: els dos socis assumeixen que caldrà redactar uns Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) «progressistes», per descomptat, però alhora «no excloents», que no espantin la formació d'Inés Arrimadas. A canvi, Pedro Sánchez demanarà que els «interlocutors» als quals es dirigeixi l'Executiu siguin conscients que negocien amb dues formacions i no només amb els socialistes.

Sánchez va afirmar en una entrevista a la Ser que «no hi ha hagut veto» a Ciutadans, tot afegint que els Pressupostos són el «principal instrument» de qualsevol Govern per a fer front a l'emergència econòmica i social, i més en un context com l'actual, en el qual no serveixen els comptes de 2018, els últims aprovats i redactats per Cristóbal Montoro, perquè no contenen «els instruments necessaris» per a vehicular les ajudes europees que arribaran a Espanya a partir de 2021.

Paral·lelament, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, va deixar clar que Podem estarà present en la negociació dels pressupostos perquè, segons va explicar, els comptes són un projecte de l'Executiu i no del seu departament.

Per part seva, el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va reclamar al Govern un «clima de confiança en què els acords es compleixin», de cara a que ERC doni suport als pròxims comptes. «Abans de posar-nos a negociar uns pressupostos, s'han de complir els acords d'investidura, que també deien que s'havia de potenciar la via política i abandonar la via judicial», va afegir.