Ja són gairebé 7.000 els pacients ingressats per Covid-19 a Espanya

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir dimecres 8.551 contagis nous de coronavirus, dels quals 3.663 van ser diagnosticats les darreres 24 hores. En el seu últim balanç també comptabilitza 29.194 defuncions per covid-19, 42 més en les darreres 24 hores. D'altra banda, ahir hi havia 6.924 persones malaltes per coronavirus ingressades als hospitals.

Les autonomies que han notificat més nous positius són la Comunitat de Madrid, amb 2.401 (d'aquests, 1.362 van ser confirmats les últimes 24 hores), el País Basc, amb 524 casos en les últimes 24 hores, Andalusia (272) i Canàries (235).

El Ministeri de Sanitat eleva en el seu últim balanç a 29.194 les persones que han perdut la vida en aquesta pandèmia, fet que suposa 42 més dels registrats el dia anterior. La Comunitat de Madrid en registrava 67. Per darrere, Andalusia i Castella i Lleó han comunicat 23 defuncions en els dos casos.



Hospitalitzacions

En la darrera setmana, 1.007 malalts amb covid-19 han estat hospitalitzats, i 760 han rebut l'alta. Així, la taxa de llits ocupats per aquests pacients, que ascendien fins a les 15.30 hores d'ahir a 6.924, es manté en el 6%.

No obstant això, el percentatge varia molt en funció de la comunitat: Madrid és la que més pressió suporta, amb un total de 2.104 persones ingressades, 285 d'elles aquest dimarts, la qual cosa eleva la seva taxa al15%, la mateixa que tenia ahir, mentre que a Aragó ha baixat dos punts (12%) i al País Basc un, fins a situar-se a l'11%, igual que Balears.

En total, han estat hospitalitzades 135.174 persones des de l'inici de la pandèmia, 1.831 d'elles en l'última setmana, de les quals 137 han necessitat cures intensives (UCI). Actualment, hi ha un total de 874 pacients a les UCIs de tot Espanya, encara que són les madrilenyes les més ocupades (216, cinc més que ahir), seguides de les de Catalunya (157, cinc més).

No obstant això, si s'atén al nombre d'ingressos a cures intensives en l'última setmana, el nombre més alt el torna a registrar Andalusia, amb 22, seguida de les Canàries, (20), Madrid (16) i Castella i Lleó (15).



La incidència baixa lleument

Tot i l'augment de contagis, la incidència ha baixat lleument de 212 a 211 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants, amb 99.621 positius confirmats en els últims 14 dies, encara que també varia molt en funció del territori. Madrid té la més alta, si bé ha baixat de 479 a 466, al contrari que el País Basc, on repunta lleugerament de 361 a 363, uns nivells molt semblants als de La Rioja, de 361. Per contra, la incidència d'Astúries es manté com l'única autonomia que no arriba al centenar, amb 46 casos.

Els contagis confirmats mitjançant PCR ascendeixen en total a 479.554, dels quals 47.423 han estat diagnosticats en l'última setmana, tres de cada deu a Madrid (14.290), més del doble que Catalunya (5.885). La comunitat amb les xifres més baixes segueix sent Astúries, que ha acumulat en aquest període 238 contagis.

El nou còmput del Ministeri xifra en 582.194 les PCRs realitzades entre el 23 i el 29 d'agost, a més d'unes altres 55.307 que han estat processades diumenge passat. Mentrestant, els malalts que han iniciat símptomes aquesta setmana baixen a 5.405.

Amb aquestes xifres, Espanya segueix sent el segon país europeu més afectat, només superat per Rússia (1.000.048). A escala mundial, els Estats Units és el més castigat pel virus amb 6.004.443 casos, seguit del Brasil (3.862.311) i l'Índia (3.691.166). Fins a 852.000 persones han mort ja en aquesta pandèmia.