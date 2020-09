Una jutge obliga la família Franco a tornar a l'Estat el Pazo de Meirás

Una jutge de la Corunya ha sentenciat que el Pazo de Meirás és propietat de l'Estat i que la família de Francisco Franco l'ha de tornar, una decisió que va ser rebuda com una victòria democràtica per administracions de diferent color polític i que els hereus del dictador van anunciar que recorreran davant l'Audiència Provincial. La titular del Jutjat de Primera Instància número 1 de la Corunya, Marta Canales, ha conclòs que el Pazo, residència d'estiu del dictador a Sada, va ser un regal que es va fer en el seu moment al cap de l'Estat i no a Francisco Franco a títol personal.

«El seu nom era Francisco Franco Bahamonde, però no se li regala a ell per si mateix, sinó al cap de l'Estat», aclareix la jutge, que insisteix que la literalitat dels documents sobre la compra del pazo i la seva posterior donació «no ofereix dubtes» perquè tots es refereixen al «caudillo».

La magistrada afirma que l'operació de compravenda de 1941, mitjançant la qual el dictador va inscriure la finca al seu nom al Registre de la Propietat, no va ser res més que una simulació, una «ficció», «el que determina la nul·litat de la mateixa».

D'aquesta manera, la jutgessa ha estimat de manera íntegra la demanda interposada per l'Advocacia de l'Estat en representació del Govern central, que va ser avalada per la Xunta, els Ajuntaments de Sada i la Corunya i la Diputació Provincial.

La jutge afegeix en la seva resolució que els Franco no han de ser indemnitzats per les despeses que van assegurar assumir per al manteniment de la propietat perquè aquesta es va incorporar al patrimoni de la família «de mala fe».

Satisfacció per la decisió

Tant el delegat del Govern a Galícia, Javier Losada, com representants de la Xunta, la Diputació de la Corunya, els ajuntaments de la Corunya i Sada, partits polítics i diverses entitats socials van celebrar com una «victòria» la decisió, que no és ferma i que l'advocat de la família Franco, Felipe Utrera Molina, va confirmar que recorreran.

«Evidentment hi haurà recursos»,va assegurar el delegat del Govern a Galícia, que va manifestar que «la primera impressió d'aquesta sentència és molt contundent», i a més anima partits i ajuntaments a reclamar altres béns de la família Franco, com la Casa Cornide a la Corunya.

«La democràcia plena s'aconsegueix recuperant la memòria històrica», va explicar Losada després de conèixer la sentència i reconèixer també «la tasca» de la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, per fer realitat aquesta «demanda històrica».

Per a la Xunta, aquesta sentència «és una bona notícia per a l'Estat de Dret, que es demostra que funciona», va destacar el conseller de Cultura en funcions, Román Rodríguez, mentre que el president de la Diputació de La Corunya, Valentín González Formoso, va assenyalar que suposa «un gran pas» i ratifica que l'immoble «forma part del patrimoni públic».

Recerca d'una altra devolució

L'alcaldessa de La Corunya, Inés Rey, va celebrar amb «enorme satisfacció» una sentència «històrica» que suposa «restaurar la memòria col·lectiva» i que els anima a «seguir lluitant per a la devolució de la Casa Cornide al patrimoni dels corunyesos», va explicar en referència a una altra propietat dels Franco a La Corunya que també reclama la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica.

El PSdeG i el BNG van coincidir en la necessitat de continuar amb aquest camí per recuperar no només la Casa de Cornide sinó també les estàtues del Pòrtic de la Glòria en mans de la família Franco «per fer justícia a les víctimes d'aquest espoli i per restituir la memòria històrica i la dignitat col·lectiva».

L'alcalde de Sada, Benito Portela, va destacar que la sentència posa fi a la «detenció il·legal i fraudulenta de l'immoble» per part dels hereus del dictador.