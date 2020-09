Sánchez constata el rebuig del PP als Comptes i confia a convèncer ERC

La ministra portaveu del Govern, María Jesús Montero, va afirmar que la reunió que el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, tindrà avui amb el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, és una trobada «esperada» i va dir que «tant de bo» aquest partit estigui disposat a negociar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2021.

«Quan els números no surten perquè algunes formacions polítiques estan esperant un altre moment, o perquè posen requeriments impossibles perquè això és el mateix que dir que no, obliguen a buscar altres aliances», va explicar Montero després de la reunió de Sánchez amb el president del PP, Pablo Casado. Montero va confiar que el projecte de Pressupostos rebi els suports necessaris tot i el «no» dels «populars».

Casado va rebutjar després de la trobada amb Sánchez negociar els comptes o pactar la renovació dels òrgans constitucionals, encara que, segons el dirigent popular, el cap de l'executiu ha acceptat estudiar una proposta per crear una Agència Nacional per a la Recuperació Econòmica d'Espanya.

El líder dels populars va criticar que Sánchez no li hagi presentat ni «una sola línia» de l'avantprojecte dels pressupostos per al 2021. «A una negociació s'arriba amb papers», va retreure, per després assenyalar que el PP no pot acceptar «una imposició».

Per part seva, el vice-president segon del Govern, Pablo Iglesias, va revelar que el Govern negociarà el seu projecte de pressupostos primer amb els partits que van facilitar la investidura de Sánchez i després amb els que s'hi van oposar, entre ells Cs, i va garantir que hi haurà una «revisió de la fiscalitat».