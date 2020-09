El Govern confirma que allargarà els ERTOs «fins quan sigui necessari»

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar ahir que els ERTOs es prolongaran «sens dubte», encara que va evitar posar una data a la seva durada, ja que va assegurar que s'allargaran «fins quan sigui necessari». La Taula de Diàleg Social es reuneix avui a Palma per parlar d'aquesta prolongació de les ajudes, que ja ha quedat garantida.

En una entrevista a IB3 Ràdio, la ministra va avançar que proposarà que la base de cotització es mantingui en el 70% i no baixi al 50% quan un treballador porti sis mesos en un expedient de regulació temporal d'ocupació. Va considerar que el model ideal és l'alemany, que és invers a l'espanyol perquè el treballador va cobrant una major base a mesura que passa el temps. La ministra va defensar la figura de l'ERTO de rebrot, que permet a les empreses acollir-se de nou als expedients de regulació després d'haver recuperat temporalment els treballadors. Les bonificacions a la Seguretat Social són del 80% en aquest cas.

Díaz va valorar que més de 500.000 empreses i més de tres milions de treballadors han pogut acollir-se a aquests ajuts laborals, tot afegint que el pagament dels subsidis està garantit gràcies als fons que arribaran de la Unió Europea.

Per part seva, la vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va apostar al Congrés per reorientar en el futur el mecanisme dels ERTOs a la formació dels treballadors i, en el curt termini, estudiar la seva pròrroga en funció de la seva necessitat per sectors, empreses i fins i tot zones geogràfiques.

En tot cas, durant la seva compareixença, a la qual va acudir per informar dels fons europeus SURE per a la protecció a l'ocupació, la vicepresidenta tercera va explicar que es tracta d'un instrument «temporal» i que espera que «aquesta situació transitòria sigui el més curta possible».

Per a la seva renovació, Calviño va destacar que des de la fi de l'estat d'alarma la pròrroga d'aquest sistema de protecció s'ha dirigit a acompanyar sectors i territoris especialment afectats, així com a incentivar la reincorporació a l'activitat de les persones afectades. Per això, considera que ara cal analitzar quins sectors estan tenint més problemes per recuperar la seva activitat, en quines empreses hi ha més treballadors en situació d'ERTO i fins i tot si hi ha «una dimensió geogràfica rellevant», i així «ajustar els ERTOs per acompanyar allà on sigui necessari».



La nova línia d'avals, a punt

Paral·lelament, la vicepresidenta tercera va anunciar que la setmana que ve estarà disponible la nova línia d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) dotada amb 40.000 milions d'euros. Calviño va valorar el programa d'avals de l'ICO, dotat amb 100.000 milions d'euros, que ha estat «el més utilitzat» dels posats en marxa pels països de l'entorn.

I això ha estat possible «gràcies a l'excel·lent relació amb el sistema financer, que ha estat part de la solució i amb el qual hem treballat de forma tremendament àgil», al mateix temps que va recordar la digitalització duta a terme dels processos de mobilització de recursos per part de l'ICO.

«S'han mobilitzat pràcticament els 100.000 milions d'euros en crèdits», mentre que en avals s'han executat més de 70.000 milions, va explicar la ministra, que va assenyalar, però, que «el ritme d'absorció dels crèdits s'ha anat alentint». Això suposa una «bona notícia» perquè mostra que «les empreses ja estan tenint ingressos i ja no necessiten recórrer al finançament per cobrir el capital circulant», va explicar. «Ara hem de centrar-nos en donar suport a la inversió i, per això, la setmana que ve estarà operativa la nova línia de 40.000 milions», va afegir.