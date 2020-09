Martín Villa: «Genocidis a la Transició? Això és impossible»

L'exministre Rodolfo Martín Villa va defensar ahir la seva innocència davant la jutgessa argentina Maria Servini per la mort de 12 persones entre 1976 i 1978 quan formava part del Govern, tot manifestant que «és impossible que hi hagués un genocidi a la Transició», un acusació que li sembla «monstruosa». Martín Villa va comparèixer ahir a la tarda davant la jutgessa per via telemàtica des del consolat d'Argentina a Madrid per respondre a les acusacions contra ell. Es tracta de la declaració de més alt rang que un exdirigent franquista ha realitzat davant la Justícia per crims derivats de la Transició.

«He vingut a defensar-me, perquè em rebel·la viure en presumpció de culpabilitat en comptes de presumpció d'innocència, però sobretot defensar que és impossible que a la Transició hi hagués un genocidi», va manifestar a la jutgessa, segons fonts de la seva defensa, que van destacar que va declarar voluntàriament «per fer front a les falsedats de la querella argentina». Com marca la legislació argentina, va lliurar unes «manifestacions escrites» per fer precisions.