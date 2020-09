La reunió del govern espanyol i els agents socials sobre els ERTO acaba sense acord i les parts s'emplacen a dilluns

La reunió entre el govern espanyol, la patronal i els sindicats d'aquest divendres a Palma per tractar la pròrroga dels ERTO ha acabat sense acord, tot i que les parts han mostrat diversos punts d'acord, com per exemple que els treballadors han de continuar el 70% del sou més enllà del sis mesos i no el 50%, o que les negociacions no es poden allargar fins al darrer moments amb l'objectiu d'evitar un escenari "d'incertesa" a les empreses i els treballadors. El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reiterat que els ERTO s'han d'allargar almenys fins a la temporada que ve i els sindicats han reclamat que es mantinguin fins que sigui "necessari".

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha mostrat la seva satisfacció pel transcurs de les negociacions i ha elogiat l"'enorme maduresa dels agents socials", de qui ha destacat que en els moments més difícils "han estat a l'alçada i han deixat a un costat les diferències amb l'interès comú de salvar el país, els llocs de treball i salvar les empreses". "És una mostra de diàleg sostingut i madur, d'una enorme rellevància", ha subratllat.

En general, les sensacions que han transmès les parts en les seves respectives compareixences de premsa posteriors a la trobada són que a grans trets hi ha acord però com ha dit el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, cal "articular-ho". Escrivá ha definit la trobada com "extraordinàriament útil" i s'ha mostrat "molt esperançat" que sigui un "punt d'arrancada" en les negociacions que començaran aquest dilluns.

El ministre ha subratllat que mentre no hi hagi vacuna caldrà protegir les rendes dels treballadors que no es puguin recuperar a la feina i ha celebrat que tres de cada quatre dels que van ser inclosos en expedients hagin pogut tornar a reincorporar-se. No obstant això, ha lamentat que la recuperació està sent "asimètrica i diferenciada", tant a nivell geogràfic com sectorial. D'altra banda, ha destacat la necessitat d'anar revisant periòdicament el context per "afinar" el marc d'aplicació dels ERTO.

Sobre el manteniment del 70% del sou en els ERTO després dels 180 dies (sis mesos), la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha recordat que l'executiu està operant amb la legislació del PP i ha assegurat que el govern és "sensible" sobre aquest tema i una "reivindicació encertada".

En aquest sentit, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha comentat que amb la meitat del sou "no dona per res" i ha situat el del 70% com una "prioritat absoluta", juntament amb el manteniment de les prestacions tant com s'allargui la crisi sanitària, deixant també la porta oberta a futures revisions. "Els ERTO han existit sempre. No contemplo que desapareguin, sinó que es renovin, la qüestió és el com", ha defensat.

Per la seva banda el secretar general d'UGT, Josep Maria Álvarez, ha exigit al govern que es pronunciï de manera "clara i directa" perquè els treballadors mantinguin els ingressos previstos en els ERTO. "Els ERTO han de durar els temps que sigui necessari, situar dates no aporta tranquil·litat", ha afegit Álvarez, que ha assegurat que les tres parts de la mesa haurien de sortir amb la tranquil·litat que els expedients es perllongaran, malgrat ha admès que arribar a un consens pot ser "complicat".

Ple que fa la patronal, el president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha qualificat els ERTO som una "eina fonamental" i "conjuntural" i ha subratllat la necessitat de "no deixar ningú enrere" i donar protecció a empreses i treballadors. En la línia del que va expressar aquest dijous en la presentació d'un informe elaborat per EY sobre l'afectació del Covid-19 al turisme, Garamendi ha avisat que "en aquest sector la temporada està perduda" i que a curt termini "serà difícil tornar a l'activitat que ens agradaria". Per això, ha afirmat que per ara "els ERTO han vingut per quedar-se" i al mateix temps ha insistit en la necessitat d'estudiar altres mesures que ajudin a reactivar l'economia.