Torra es desmarca de la declaració per no incloure prestació per als pares

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha desmarcat de la declaració de la conferència de presidents al·legant que no inclou un compromís perquè pares i mares puguin acollir-se a una prestació d'incapacitat temporal si els seus fills han d'estar confinats.

En el seu discurs durant el conclave telemàtic de líders autonòmics amb el president Pedro Sánchez, Torra ja havia avisat que no subscriuria la declaració si no incloïa "el compromís explícit d'incapacitat temporal per PCR positives i negatives" que obliguin a un confinament, així com el subsidi especial per a autònoms.

Presidència de la Generalitat ha lamentat, en un comunicat, que no s'hagin acceptat aquestes esmenes de Torra i que, per aquest motiu, el president català no ha signat el document.

Carolina Darias assegura que la mesura s'està "estudiant" però requerirà "algun canvi normatiu"

La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha respost que el document que s'ha sotmès a la Conferència de Presidents no ha incorporat el permís retribuït als pares de nens en quarantena "en ares del consens". Segons Darias en la mesura que el permís encara "s'està estudiant" i que requerirà "algun canvi normatiu", l'executiu espanyol ha preferit no sotmetre'l a criteri de la Conferència de Presidents.

Segons la ministra de Política Territorial l'executiu espanyol només ha plasmat al document final de la Conferència de Presidents els acords adoptats pel govern espanyol i les CCAA a la Conferència Sectorial del 27 d'agost, on sí que hi havia "pràctica unanimitat".