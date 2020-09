Celaá diu que l'escola serà l'espai més segur per als nens però que no hi ha «risc zero» ni dins ni fora dels centres

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha insistit aquest dissabte que les escoles seran l'espai més segur per als nens però que no hi ha "risc zero" pels contagis ni dins ni fora dels centres. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Celaá ha remarcat que es treballa amb cura pel control higiènic sanitari i s'ha dirigit a les famílies per demanar que portin els nens a classe perquè "estaran ben cuidats". La ministra ha dit que el govern està treballant per determinar com s'actua en cas que hi hagi un positiu a l'aula i els nens hagin de fer quarentena, i sobre els possibles ajuts als pares, però que "la conciliació no és una tasca específica de l'educació" i ha desplaçat la responsabilitat a l'àmbit sociolaboral.

Amb tot, ha garantit que hi haurà la "resposta adequada" per part de l'executiu de Pedro Sánchez: "Deixem que el govern pensi i treballi". Sobre la possibilitat que es comenci el curs i encara no s'hagi resolt com s'aborda aquesta qüestió, la ministra ha dit que aquest executiu "mai espera molt" i que tampoc compten amb que aquestes situacions hagin de passar el primer dia de curs.

Sobre la negociació dels pressupostos de l'Estat, Celaá ha manifestat que "no ha d'haver-hi vetos creuats" en aquesta "situació excepcional". Per això ha qualificat de "molt important" obtenir el suport d'ERC i, alhora, també el de Ciutadans.

D'altra banda, sobre la taula de diàleg, sobre la qual el govern espanyol i ERC coincideixen en convocar-la a mitjans de setembre, la ministra ha expressat que és "una bona notícia" i ha confiat que "Torra així ho veurà també".