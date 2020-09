El fiscal demana la imputació de Cospedal per l'espionatge a Luis Bárcenas

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge del cas Villarejo que citi en qualitat d'investigats l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz i l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal en la peça relativa al presumpte espionatge a l'extresorer del partit Luis Bárcenas. Els fiscals han traslladat aquesta petició al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón en la causa que manté oberta per aclarir si des del Ministeri d'Interior es va organitzar un espionatge a l'extresorer del Partit Popular l'any 2013. En aquesta peça, anomenada Kitchen, ja estan sent investigats, entre d'altres, l'exnúmero dos del Ministeri d'Interior en aquesta etapa, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu de la Policia en aquells moments, Eugenio Pino.

La investigació ha trobat indicis de l'existència d'un operatiu que actuava fora de la llei per localitzar documents i arxius «que resultarien comprometedors per a determinats dirigents del Partit Popular». L'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO) de la Policia, el comissari Enrique García Castaño, imputat en la causa com a presumpte col·laborador de l'excomissari Villarejo en els seus negocis d'espionatge, va admetre davant del jutge haver participat en aquest operatiu per ordre d'Eugenio Pino i haver lliurat a Martínez una còpia de la informació sostreta. La informació provindria del xofer de l'extresorer, Sergio Ríos, també imputat en aquesta causa i que segons la investigació va cobrar 48.000 euros de fons reservats per actuar com a confident policial espiant Bárcenas