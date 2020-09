Mercadona ven 27 supermercats a LCN Capital Partners per 180 milions

Mercadona ha venut 27 supermercats a la firma d'inversions nord-americana LCN Capital Partners European Fund III per un import de 180 milions d'euros. La venda, que ha estat coordinada per la consultora CBRE, s'ha realitzat sota la fórmula del sale-leaseback (compra per arrendament posterior), i, per això l'operació no afectarà el funcionament dels supermercats de la firma, que continuarà gestionant Mercadona com feia fins ara.

Aquests immobles estan repartits per Espanya, la gran majoria a Andalusia, Catalunya i la Comunitat de Madrid, segons van informar en un comunicat conjunt les parts implicades en l'operació. La venda, segons van explicar, es deu al fet que la companyia compta amb un important nombre d'immobles en propietat, fruit de les inversions que han estat realitzades en adquisició de terrenys i locals durant els últims anys, i ara ha decidit «canviar maó per euros» amb la intenció d'accelerar amb els seus propis recursos la «brutal transformació» en què es troba immersa Mercadona.

D'aquesta forma, els ingressos derivats permetran a Mercadona afrontar amb una agilitat més gran el procés de transformació en què es troba immersa i que preveu culminar l'any 2023. Una vegada acabat aquest procés, la companyia haurà realitzat un esforç inversor total de 12.000 milions d'euros, dels quals està previst invertir 1.800 milions d'euros aquest any per contribuir també d'aquesta forma a accelerar l'activitat econòmica a Espanya i a Portugal.

Salvador Evangelista, un dels directors d'actius immobiliaris de Mercadona, va destacar que es tracta de la primera operació en sale-leaseback per a aquesta gran empresa. «Ens enorgulleix haver tancat aquesta operació amb Mercadona, una de les principals corporacions d'Espanya. El nostre objectiu des d'LCN és buscar partnerships a llarg termini amb els inquilins-clients. Continuarem treballant amb Mercadona en aquest portafolis i estem en situació d'oferir a Mercadona qualsevol tipus d'operació corporativa amb subjacent immobiliari», va destacar, per la seva banda, el cofundador de LCN Capital Partnes, Edward V. La Puma.

Per la seva banda, el director nacional d'Inversions Retail a CBRE, Paul Santos Robson, va assenyalar que les operacions de sale-leaseback tornen a ser freqüents al mercat retail i en d'altres on les companyies busquen incrementar la seva liquiditat, de la mateixa manera que optimitzar el seu balanç.

El director de la firma d'inversors, Paolo Rosso, va reiterar que aquests actius es troben ubicats per tot el territori estatal i són «crítics per a l'èxit» del negoci, de manera que s'ha establert un contracte a llarg termini que «permet a Mercadona un total control operatiu dels immobles».

Société Générale i el BBVA han actuat com a sindicadors i finançadors de l'operació per a LCN. Herbert Smith ha assessorat el comprador en la compra i finançament, i Arshurst ha desenvolupat una tasca com a assessors legals dels finançadors. Cushman & Wakefield ha representat els finançadors en la valoració dels actius.