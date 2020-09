Un policia mata el sospitós d'assassinar un seguidor de Donald Trump a Portland

Un agent federal dels EUA va matar dijous el sospitós d'haver assassinat un seguidor del president nord-americà, Donald Trump, durant un enfrontament registrat el passat cap de setmana a Portland (Oregon) en el context de les protestes contra el racisme. Segons els diaris The Washington Post i The New York Times, que van citar fonts oficials, el sospitós, identificat com Michael Forest Reinoehl, va morir a la localitat de Lacey, a l'estat de Washington, quan un grup d'agents federals van intentar arrestar-lo.

L'agent federal va disparar contra Reinoehl quan aquest «va treure una pistola», va explicar al Post una font del Departament de Justícia, que va afegir que en l'operació van participar membres del Buró Federal d'Investigacions (FBI) i del Servei de Mariscals dels EUA. Reinoehl, de 48 anys i vinculat al moviment de caire anarquista Antifa, era sospitós d'haver matat de dos trets Aaron J. Danielson, de 39, un seguidor de Trump i membre del moviment d'ultradreta Patriot Prayer, qui es va enfrontar amb els que es manifestaven a Portland contra la injustícia racial.

Poc després que el New York Times publiqués la informació sobre la mort de Reinoehl, Trump va tuitejar precisament sobre aquest cas, però no va semblar haver-se assabentat encara de la notícia, perquè va preguntar «per què la Policia de Portland no arresta l'assassí a sang freda d'Aaron Jay Danielson».

En una entrevista publicada dijous pel mitjà Vice News, Reinoehl va semblar admetre que havia matat Danielson, en assegurar que «no tenia una altra opció» i que va actuar en defensa pròpia perquè creia que el seguidor de Trump volia apunyalar-lo a ell i a un amic. «Podria haver-me quedat assegut i veure com mataven un amic meu d'una altra raça. Però vaig decidir no fer-ho», va afirmar Reinoehl, que era blanc.

L'activista d'esquerres, que es va definir a si mateix com «100% d'Antifa», va acudir a les protestes d'aquest estiu a Portland, una de les ciutats on hi ha hagut una mobilització més activa i de vegades violenta contra el racisme després de l'homicidi de l'afroamericà George Floyd al maig a Minneapolis (Minnesota).