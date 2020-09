El Govern reitera que Cs i ERC seran «importants» per als pressupostos

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, va assegurar ahir que tant ERC com Cs són importants per a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE): «No hi ha d'haver vetos creuats». En una entrevista de Catalunya Ràdio, va explicar que l'executiu busca el suport d'ERC i de Cs: «El suport d'ERC és molt important, és importantíssim, i per descomptat hem de treballar perquè així pugui ser. I Cs també».

«Jo crec que no hi ha d'haver vetos creuats. Estem en una situació molt excepcional, així que el suport de tots serà molt interessant», va assenyalar, tot afegint que volen «uns comptes progressistes».

En aquest sentit, amb l'única certesa que cal tirar endavant com sigui uns pressupostos que apuntalin la legislatura, el Govern es prepara per negociar-los. Cada soci ho fa amb les seves preferències, però tant el PSOE com Unides Podem saben que aquesta és una partida decisiva i intentaran jugar a diverses bandes.

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha començat la seva ronda de contactes amb els partits aquesta setmana per temptejar els suports a uns comptes que ni tan sols té pactats amb els seus socis d'Unides Podem, i la resposta provisional és que cap porta està tancada.

Diverses fonts deixen clar que aparentment serà més fàcil negociar amb Ciutadans que amb ERC, ja que, amb deu diputats, la formació d'Inés Arrimadas té menys a perdre que els republicans, que estan a prop de les eleccions catalanes.

El sector socialista no amaga la seva simpatia per la formació d'Arrimadas, a qui la portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha elogiat en públic perquè -assegura- anteposa l'interès d'Espanya al del seu partit. En privat, el sector socialista del Govern apunta que Cs és l'únic partit que ha entès el repte a què s'enfronta Espanya, mentre retreu a ERC el seu tacticisme electoral.

En aquest escenari, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assumit en públic que acceptarà Ciutadans com a soci, encara que només si no li queda més remei. Abans de donar-se per vençut, Iglesias vol explorar la via dels socis d'investidura: ha obtingut el compromís que les converses formals sobre el projecte pressupostari relegaran Arrimadas. Però aquesta, a la pràctica, li ha mostrat al president de Govern la seva disposició «real i ferma» a negociar uns pressupostos «moderats». I el PNB no ha tancat la porta a Cs.

No obstant això, a l'entorn del vicepresident segon del Govern apunten que els comptes poden ser aprovats sense Cs, negociant i cedint per mantenir el bloc d'investidura amb el sí de el PNB, Més País-Compromís, Nova Canàries, BNG i Terol Existeix, i l'abstenció d'ERC i EH Bildu.

A Podem són conscients que l'abstenció d'ERC és molt complicada amb un context preelectoral a Catalunya, però tot i així demanen obrir-se a altres opcions, com la possibilitat que els quatre diputats de Junts per Cat allunyats de la direcció actual acabin per donar un sí a Sánchez, o que EH Bildu es mogui de l'abstenció al sí.