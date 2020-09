Un home desplaçat per la pandèmia

La fotografia de la cúpula de la nova CaixaBank encara ha de perfilar-se en els propers dies. Però tot apunta que a la imatge, almenys a la part més alta de l'entitat, pot ser que no aparegui Jordi Gual, president de CaixaBank des de l'any 2016, segons la majoria de les fonts consultades. El que va ser successor de Fainé a la presidència d'una entitat financera que era la tercera entitat espanyola per volum d'actius ha quedat desplaçat pel president de la cinquena entitat, Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Gual (Lleida, 1957) ha estat qüestionat recentment en part dels cercles financers per oposar-se a les fusions bancàries i per haver de minvar els dividends de CaixaBank, que finançaven la Fundació Bancària La Caixa, malgrat que actuava així complint les recomanacions del Banc Central Europeu per la crisi econòmica derivada de la pandèmia. Ara podrà tornar a la seva essència, els llibres.

Aquest destacat economista, que es va incorporar a La Caixa el 2005, és un dels més grans experts en sistemes bancaris, integració europea, regulació i competència. Abans de presidir CaixaBank, va ser l'economista en cap i director executiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank i director general de Planificació i Desenvolupament Estratègic de CriteriaCaixa.