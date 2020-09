Un mort i set ferits en diversos apunyalaments a Birmingham

Un home ha mort i set persones més han resultat ferides en una sèrie d'apunyalaments que han tingut lloc aquest diumenge de matinada al centre de la ciutat anglesa de Birmigham, ha confirmat la policia, que no vincula els fets amb el terrorisme.



En un comunicat, la policia de West Midlands (centre d'Anglaterra) assenyala que ha posat en marxa «una investigació per assassinat», després de precisar que, a més de l'home mort, hi ha un altre home i una dona «ferits de gravetat», mentre que cinc persones més pateixen ferides de menys consideració.



«Creiem que els incidents, que van tenir lloc entre les 00.30 i les 02.20 [hora local], estan relacionats i estem fent tot el possible per trobar els responsables», s'assenyala a la nota.



Informació a la ciutadania

Baralla multitudinària

BREAKING: Police have declared a major incident in Birmingham city centre after officers were called to reports of multiple stabbings.



The force said: "At this early stage it would not be appropriate to speculate on the causes of the incident."



More: https://t.co/JuhFdPE8LJ pic.twitter.com/jNicVQIrFy — SkyNews (@SkyNews) September 6, 2020

Incidents anteriors

En una compareixença davant la premsa, el superintendent en cap, Steve Graham, ha indicat que els esforços se centren a trobar els autors i «entendre exactament què ha passat», mentre ha demanat al públic que s'hi posi en contacte si té informació rellevant.Prèviament, una presumpta testimoni dels fets, Cara Curran, ha declarat a BBC Radio Live que es va tractar d'«un grup de nois contra un altre», que es van enfrontar a cops de puny en una nit de festa, i ha dit que va sentir «insults racistes».La policia ha qualificat els fets d'«incident greu» i, mentre ha cridat a la calma i a estar alerta, manté diversos carrers acordonats mentre els experts analitzen les escenes del crim.Aquest matí, durant una intervenció a l''Andrew Marr Show' del canal televisiu BBC One, el ministre d'Exteriors, Dominic Raab, ha confirmat que no ha «rebut informació» que «vinculi els apunyalaments» amb un cas de terrorisme.Aquest diumenge al matí les autoritats han reforçat la vigilància i han tallat diversos carrers, mentre que s'ha recomanat a la població no acudir per la zona on han tingut lloc els fets, situada a la part centre de Birmingham.El 20 de juny, tres homes van ser assassinats amb un ganivet en un parc a Reading, a l'oest de Londres i la investigació es va confiar a la policia antiterrorista. El sospitós, Khairi Saadallah, un refugiat libi de 25 anys que, segons la seva família, patia problemes de salut mental a causa de la guerra civil a Líbia, havia sigut acusat de tres assassinats i tres intents d'assassinat. Sis dies després, un home va apunyalar i va ferir sis persones en un hotel que allotjava refugiats a Glasgow, Escòcia, però el caràcter terrorista havia sigut descartat.Sense canvis des de novembre del 2019, el nivell d'amenaça terrorista es qualifica com a «significatiu» al Regne Unit, tercer en una escala de cinc.