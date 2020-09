Ximo Puig confia que la seu del nou banc estigui a València

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, es va mostrar ahir «confiat» que la seu social resultant de la possible fusió entre les entitats bancàries CaixaBank i Bankia estigui a València, una decisió que va qualificar de «fonamental». En tot cas, Puig va defensar que «és l'espai adequat» per al nou grup, que ofereix «estabilitat» i que seria un «aval important per a la Comunitat».

Així ho va assegurar ahir el president valencià en una compareixença davant els mitjans, en la qual es va mostrar «plenament confiat» que l'entitat resultant de la possible fusió entre CaixaBank i Bankia «opti per València», que va qualificar com un espai «amable» per a la inversió , «amb estabilitat» i que «afavoreix la presa de decisions».

Preguntat per la possible eliminació d'algunes oficines de les dues entitats, Ximo Puig va assenyalar que les empreses hauran de portar a terme aquesta important reforma «amb la menor pèrdua de llocs de treball possible». «Es tracta de fer-ho de la millor manera en defensa dels interessos dels clients valencians i dels treballadors», va afegir.