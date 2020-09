Bielorússia Almenys 100.000 persones es manifesten contra el president

Més de 100.000 persones van sortir ahir als carrers de Minsk per protestar pel presumpte frau en les eleccions presidencials del 9 d'agost, tot i que les forces de seguretat van advertir que reprimiran les protestes contra el Govern d'Alexander Lukaixenko. Les xarxes socials van servir d'altaveu per a la difusió de vídeos en els quals es veu els manifestants amb la bandera històrica -a franges blanca, vermella i blanca- i corejant «Bielorússia viu» mentre avançaven pel centre de la capital a el 29è dia de mobilitzacions. Aquestes mateixes imatges mostraven el desplegament de carros blindats als carrers, així com la detenció de diversos manifestants. Balanços posteriors parlaven d'almenys una vintena d'arrestats i confirmaven càrregues dels agents amb equip antiavalots que van obligar a retrocedir els manifestants.