Detinguda a Sant Sebastià mentre practicava surf després de donar positiu i saltar-se el confinament

Un dona ha estat detinguda aquest migdia a la platja de la Zurriola, a Sant Sebastià, per desobediència greu als agents de l'autoritat, en negar-se a deixar de practicar surf, desatenent els requeriments dels agents, que coneixien que aquesta s'havia saltat el confinament en haver donat positiu en Covid-19.





Un particular ha alertat al voltant de les dotze del migdia a l'Ertzaintza que una dona, que havia donat positiu en coronavirus , estava practicant surf en una platja donostiarra, en lloc d'estar confinada a la seva casa.Recursos de salvament s'han acostat amb llanxa fins a la surfista i l'han instat a acostar-se a la riba. Aquesta ha fet cas omís als requeriments dels agents i fins una hora després no ha sortit de l'aigua. En arribar a la platja, l'esperaven dotacions de l'Ertzaintza que l'han detingut per desobediència greu. A més, sobre aquesta dona recaurà una