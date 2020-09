Espanya disposarà de tres milions de vacunes contra la Covid-19 al desembre

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns que l'estat disposarà de tres milions de vacunes contra la covid-19 al desembre. En un simposi organitzat per 'El Español' ha apuntat que aquests tres milions de vacunes suposen el 10% del total de 30 milions que la Unió Europea adquirirà sempre i quant superin les proves i anàlisis clínics amb garanties. Serviran per vacunar 1,5 milions de persones perquè calen dues dosis, però a partir de gener, segons el ministre, hi haurà un "subministrament regular" per part d'aquestes empreses i d'altres.

Segons el ministre, els tres milions inicials sortiran dels laboratoris que treballen en el desenvolupament de la vacuna de la Universitat d'Oxford i la companyia AstraZeneca, que és la que té els assajos més avançats, però en total Europa comprarà vacunes a entre 7 i 9 desenvolupadors. Els primers que la rebran, ha apuntat Illa, seran els col·lectius de més risc i els que treballen amb els grups vulnerables.