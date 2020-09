Espanya registra 26.560 nous positius per Covid-19 des de divendres

El Ministeri de Sanitat ha registrat 26.560 nous positius i 98 morts més per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats divendres passat. Segons l'últim informe, publicat aquest dilluns, hi ha hagut 525.549 casos confirmats per proves diagnòstiques des que va començar la pandèmia. Madrid continua encapçalant les noves infeccions i acumula 146.341 positius, 16.501 en els últims 7 dies. Per darrere de Madrid se situa Catalunya, que registra en total 118.233 casos per proves diagnòstiques, 6.647 en els darrers 7 dies.

El director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha advertit que hi ha territoris com Madrid en fase "ascendent" i s'ha mostrat convençut que en pocs dies s'implementaran les mesures de prevenció a les escoles "de forma adequada".

Simón no ha descartat, però, que es pugui produir algun "petit brot" a les escoles, tot i que s'ha mostrat convençut que es podrà controlar amb facilitat.

Ha apuntat que segons el seu criteri a l'Estat "no és necessari fer 14 dies de quarantena" i "si als 10 dies hi ha un PCR negatiu ja no cal continuar amb la quarantena".

La Comunitat Autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia és Madrid amb 670 positius. La segueixen el País Basc (475), Andalusia (250) i Aragó (224). La resta se situen per sota dels 200 casos i Catalunya, en concret, en registra 87.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 29.516 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 98 més que aquest dijous. Segons l'últim informe, hi ha hagut 237 defuncions en els últims 7 dies, de les quals 74 a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut 8.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 137.288 hospitalitzacions. En l'última setmana hi ha hagut a tot l'Estat 1.829 hospitalitzacions -321 a Madrid- i 161 ingressos a les UCI, 11 a Madrid.

De les 1.946 hospitalitzacions en els últims 7 dies, 45 han tingut lloc a Catalunya, on hi ha hagut en el mateix període 3 ingressos a l'UCI.

En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut a tot l'Estat 12.566 entrades.

