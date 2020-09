La Fiscalia censura el masclisme d'alguns senyals de trànsit

La Fiscalia General de l'Estat ha censurat el masclisme d'algunes senyalitzacions de trànsit per situar a la dona en "una situació de dependència i subordinació", com la que apareix seguint a un home senderista o també la d'un nen que porta de la mà a una nena, que va darrere (el senyal de zona escolar).

Es tracta d'una de les consideracions que inclou en la Memòria Anual del Ministeri Públic corresponent a l'any 2019, en l'apartat que analitza la perspectiva de gènere i la seguretat viària.

La Fiscalia realitza una sèrie d'aportacions, "per descomptat no inèdites", sobre la mobilitat des de la perspectiva de gènere, perquè, "tot i que s'han fet progressos", insisteix que "encara perviuen les senyalitzacions contràries als principis d'igualtat".

En particular, denúncia que hi ha senyals de trànsit que representen un home com a vianant o com a conductor; i altres relatives a la cura de persones o a l'àmbit domèstic assenyala que és una dona la representada.

També aquelles en la qual "una dona apareix en una situació de dependència i subordinació" com per exemple la d'una dona que segueix a un home senderista o, fins i tot, aquella d'un nen que porta de la mà a la nena, que va darrere (el senyal de zona escolar).