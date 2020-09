El PSOE promet impulsar la reforma del delicte de sedició encara que no agradi a Cs

El ministre de transports i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dilluns que el govern espanyol impulsarà la reforma del delicte de sedició independentment de la negociació pressupostària i de si aquest fet agrada, o no, a Ciutadans. Ábalos ha recordat que aquest és un "compromís" d'investidura que "cal complir" i que que respon a més a la necessitat de casar el Codi Penal espanyol "amb la doctrina europea". Sigui com sigui ha dit, "nosaltres seguirem endavant amb aquesta iniciativa".

Segons el ministre de Transports el govern espanyol "no utilitzarà" el compromís de reformar el delicte de sedició com a "element de negociació" per als pressupostos generals de l'Estat per al 2021, perquè es tracta d'un compromís d'investidura i, per tant, "cal complir-lo".

En roda de premsa a la seu del PSOE, Ábalos ha justificat que el seu executiu no hagi actuat fins ara en aquesta direcció pel fet que la pandèmia ha fet impossible fer realitat "tota l'agenda" prevista, però "el Ministeri de Justícia està treballant" per dur al Codi Penal "els requisits que ja es contemplen a Europa".