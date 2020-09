Rússia afirma que la indagació sobre el cas Navalni no avança per culpa d'Alemanya

Rússia va afirmar ahir que la investigació sobre el suposat enverinament del líder opositor rus, Aleksei Navalni, amb l'agent tòxic Novitxok no avança per culpa de la part alemanya, que no respon a la sol·licitud de les autoritats de Moscou per aclarir el cas. Segons la portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de Rússia, Maria Zakhàrova, la respectiva petició de la Fiscalia General russa «va ser cursada el 27 d'agost». «On és la urgència amb què insisteixen els funcionaris alemanys?», va escriure Zakhàrova al seu compte de Facebook.

Alemanya va amenaçar ahir, per primera vegada, d'interrompre el controvertit gasoducte Nord Stream 2, que portarà directament gas rus a Alemanya pel fons del mar Bàltic si Moscou no contribueix a aclarir «el greu crim» comès contra l'opositor rus, que està en coma des de fa més de dues setmanes. «En tot cas espero que els russos no ens obliguin a canviar la nostra postura respecte Nord Stream 2», va assegurar el ministre d'Afers Estrangers alemany, Heiko Maas. Maas va exigir de nou al Govern rus col·laborar en l'aclariment el cas Navalni i va afegir que «si no té res a veure amb l'atemptat, és el primer interessat a poder demostrar-ho amb els fets».