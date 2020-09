Coronavirus: el trident de la segona onada de la pandèmia a Espanya

L'aixecament massa primerenc de les restriccions de mobilitat, la relaxació (per part de la ciutadania) de les mesures de seguretat (l'ús de la mascareta i la distància social) i un feble sistema de vigilància epidemiològica són les tres possibles causes que explicarien per què Espanya es troba al capdavant d'Europa de la segona onada de la pandèmia de coronavirus, consideren investigadors del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i de l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, segons aquest article d'El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

Aquests investigadors treballen amb hipòtesis i, per tant, no ofereixen veritats absolutes. No obstant, han posat el focus en aquests tres aspectes. El primer (que Espanya aixequés massa aviat les restriccions de mobilitat) ha sigut desenvolupat a l'informe 'Anàlisi i predicció de la Covid-19 per a UE-EFTA-Regne Unit i altres països: Discussió de la hipòtesi que explica l'alt augment de la incidència de Covid-19 a Espanya', que va ser enviat la setmana passada a la Comissió Europea (CE). Els científics del BIOCOMSC treballen ara en dos estudis més (un sobre la possible relaxació ciutadana de les mesures de seguretat i un altre sobre l'insuficient sistema de vigilància epidemiològica) que seran publicats pròximament.

«L'informe publicat [sobre les restriccions de mobilitat] és una primera part de dos informes més que enviarem. Estem investigant aquestes hipòtesis, no tenim una resposta definitiva. De moment, el que hem vist és que països que tenien una incidència del virus molt per sota de l'espanyola i que han mantingut més temps les restriccions han tingut una millor evolució», explica Enric Álvarez, membre del grup BIOCOMSC. Segons ell, «sembla que Espanya és la sentinella [de la segona onada de la Covid-19]» i França, Bèlgica, Romania i Holanda «estan seguint el seu camí».



La «pujada» que no vam veure al març

Per a Álvarez, el país viu, sens dubte, una altra onada de la pandèmia, tot i que no com la de març. «Ara estem veient la pujada que no vam veure llavors, veiem la magnitud de la segona onada, abans només vèiem la punta de l'iceberg. A Espanya hi ha una transmissió comunitària forta, tot i que no necessàriament hem d'acabar com al març, amb els hospitals col·lapsats», sosté.

Els investigadors estudien el perquè d'aquesta situació i creuen que l'aixecament, possiblement massa primerenc, de les restriccions de mobilitat (sobretot entre províncies) seria, en tot cas, una «explicació parcial». «Hi ha altres hipòtesis que hem d'investigar, com si a Espanya hi va haver una relaxació de les mesures de seguretat major que en altres països o si, arribat el juny, Espanya encara no tenia un sistema de vigilància epidemiològica fort: proves PCR, personal per estudiar els contactes dels casos positius...», explica Álvarez. «Necessitem un reforç dels mitjans del personal d'atenció primària i de salut pública. I una coordinació d'aquests rastrejadors amb els serveis socials», afegeix.

Els experts insisteixen en la importància de respectar les mesures. D'una banda, apel·len a la responsabilitat individual: l'ús de la mascareta, no cridar si no es porta mascareta, la distància social, evitar reunir-se més de 10 persones. També demanen respectar les quarantenes si s'ha tingut contacte amb un cas positiu. I que les empreses hi obliguin els seus treballadors. «Les PCR al contacte del contagiat no es fan per dir que, si ets positiu, et quedes a casa i, si no, te'n deslliures. Es fan per seguir les cadenes de contagi: cal aïllar a tots els contactes dels casos positius», insisteix Álvarez.



La importància de respectar les quarantenes

L'atenció primària ha detectat pacients que van estar en contacte amb casos positius de coronavirus i que no van respectar la quarantena al donar negatiu en la PCR. Segons la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), no es tracta d'un fenomen majoritari, sinó de casos puntuals. Però és un problema que existeix. «La PCR t'indica si estàs infectat en el moment que et fas la prova. Pot ser que una persona avui doni negatiu i positiu dos dies després. Per tant, les quarantenes tenen sentit per protegir-nos d'aquestes situacions», destaca per la seva part el membre de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (Sespas), Joan Ramon Villalbí.

Però aquesta situació s'agreuja en aquells col·lectius que viuen precàriament, com per exemple els treballadors agrícoles, que no poden permetre's estar dues setmanes sense treballar. «Aquest virus posa de manifest algunes de les nostres flaqueses com a societat», diu Villalbí. I adverteix que Espanya «no està bé», ja que «molts dels contactes de casos positius segueixen sense investigar-se». «Estem detectant un parell de contactes per cas, quan n'haurien de ser 10». Segons ell, la primera causa de transmissió és la família i després la feina, però el país continua sense saber «com s'infecten molts casos».

