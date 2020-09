Denuncien el segrest de la dirigent opositora bielorussa Maria Kolesnikova

Les autoritats bielorusses, encoratjades pel suport de Moscou, van endurir ahir l'assetjament a l'oposició amb el segrest de la seva dirigent més carismàtica, Maria Kolesnikova, en parador desconegut després de ser assaltada per uns desconeguts a Minsk. «Les autoritats practiquen el terror. Això no es pot anomenar d'una altra manera», va denunciar la líder de l'oposició bielorussa a l'exili, Svetlana Tikhanóvskaia, que es considera guanyadora de les eleccions presidencials del passat 9 agost. L'objecte de les ires del president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, són els membres del Consell Coordinador Opositor per al traspàs pacífic de poder, plataforma de diàleg reconeguda per Occident, però fustigada per Minsk, que la considera anticonstitucional. Minsk no s'havia recuperat de les manifestacions i detencions massives del cap de setmana quan una notícia es va escampar com la pólvora: el segrest de Maria Kolesnikova, destacat membre de Presidium del Consell Coordinador.

En un altre ordre de coses, el cas de l'opositor rus Aleksei Navalni, que va sortir ahir del coma induït en què es trobava després de ser ingressat a la clínica berlinesa de La Charité el 22 d'agost, segueix generant tensions en les relacions entre Moscou i Berlín i, fins i tot, amenaça un gran projecte econòmic dels dos països. Des de diversos angles polítics es demana una reacció contundent cap a Moscou pel que ha passat a Navalni, a qui es considera, segons les darreres anàlisis, víctima d'un enverinament.