Desmantellat un bordell i bar clandestí a Madrid amb 75 persones de festa sense mascaretes

Hi havia unes 30 dones que, suposadament, exercien la prostitució · Leonhard Foeger

La Policia Municipal de Madrid ha descobert i desmantellat dos pisos al madrileny districte de Tetuán que funcionaven com a local de copes i bordell clandestins i on hi havia més de 70 persones sense mascaretes i incomplint totes les mesures de seguretat anti-Covid, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona.

Els fets van tenir lloc aquest dissabte cap a les 3.45 hores. Dos agents de paisà, en tasques de seguretat ciutadana, passaven per la zona quan un home els va animar a pujar a dos pisos situats en la tercera planta del número 11 del carrer Marquès de Viana, al costat d'un conegut local de cites de la zona tancat a aquella hora per les mesures antipandèmia.

El captador, que va dir que actuava de relacions públiques i també de vigilant per evitar la Policia, va comentar als agents camuflats que a dalt podien trobar «alcohol, noies i festes».

Els funcionaris van pujar i es van trobar amb dues portes contigües, una que donava a un pis que exercia de bar, amb moltíssimes persones en taules, tamborets i barres amb llistes de begudes, a 20 euros la copa normal. L'altre pis funcionava amb habitacions on suposadament s'exercia la prostitució. Hi havia unes 30 dones en total.

Incompliment de salut pública

Finalment, els agents es van identificar com tal i van realitzar 75 denúncies, entre clients i treballadores, per incompliment de salut pública, ja que cap persona portava posada la mascareta, ni es respectaven distàncies entre taules ni altres restriccions aprovades per la Comunitat de Madrid, l'incompliment de les quals comporten multes de 10.000 a 600.000 euros.

Així mateix, han aixecat una acta contra els amos dels pisos en virtut de la Llei d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives (LEPAR) perquè aquests pisos estaven exercint de bar especial amb música sense llicència ni requisits de cap tipus i amb un excessiu aforament. La Policia investiga l'ocorregut per si a més es pot imputar als responsables un greu delicte contra la salut pública, entre d'altres.