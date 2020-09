La Fiscalia dictarà instruccions per actuar contra els ocupes

La Fiscalia General de l'Estat dictarà «en els propers dies» una instrucció per a tots els fiscals que unifiqui el criteri d'actuació davant l'ocupació, un «fenomen delictiu», en paraules de la fiscal general, Dolores Delgado, que requereix «una acció específica». Aquesta va ser una de les dades més rellevants exposades per Delgado en l'acte d'obertura de l'Any Judicial, on el ministeri fiscal presenta tradicionalment la seva memòria d'actuacions corresponents al 2019 i en el qual s'alerta del «preocupant increment» de la violència sexual a menors.

Tot i que les dades aportades en el document constaten que es consolida una tendència en retrocés de les incoacions per ocupació, la fiscalia general donarà instruccions uniformes i concretes a totes els fiscals per procedir de la mateixa manera en aquest assumpte.

D'altra banda, la Fiscalia Especial Antidroga va obrir durant el 2019 gairebé 18.500 procediments per tràfic de drogues, xifra que suposa un increment del 6,5 per cent respecte el 2018. Lideren en nombre de casos les províncies de Madrid, Barcelona i Cadis.