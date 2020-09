Investiguen el robatori de material sanitari per valor de 600.000 € a Galícia

La Policia Nacional de Pontevedra investiga un robatori de material sanitari per valor d'uns 600.000 euros ocorregut a l'Hospital Montecelo de la ciutat a la nit de dissabte a diumenge. Fonts de la investigació van explicar que els fets van tenir lloc en un espai similar a un «box» en què hi havia material i del qual es van emportar diversos productes, entre ells sondes. No hi havia signes que s'hagués forçat la porta que dóna accés al lloc, de la qual tenen clau diverses persones. Es desconeix si alguna d'elles la podria haver deixar oberta voluntàriament o involuntària.