Johnson amenaça d'eliminar part del pacte del Brexit per a Irlanda del Nord

Boris Johnson amenaça la Unió Europea de revocar alguns dels compromisos jurídics i polítics internacionals adquirits pel Regne Unit en l'acord del Brexit, segons es va conèixer la vigília de la represa de les negociacions sobre la futura relació comercial. El govern britànic prepara una nova legislació per invalidar parts de l'Acord de Retirada amb la UE, segons va avançar el Financial Times. Els portaveus de Johnson van confirmar els plans, però van assegurar que es tracta de mesures «limitades» per «aclarir» l'acord, signat al gener pel propi primer ministre.

L'anomenada Llei de Mercat Intern, que serà presentada demà al parlament, pretén eliminar un punt vital de l'acord, referent a mesures duaneres i subsidis estatals, inclòs per evitar el retorn a una frontera formal amb la República d'Irlanda. El Regne Unit s'alliberaria de l'obligació d'establir un control de mercaderies entre Gran Bretanya i Irlanda del Nord, o de retre comptes a la UE sobre subsidis a negocis a la regió. Segons l'oficina del primer ministre a Downing Street, és un pla en la reserva, en cas que fracassin les negociacions sobre l'acord comercial que es reprenen avui. «Prendrem mesures limitades i raonables per clarificar els elements específics del protocol d'Irlanda de Nord en el dret intern, per tal de desterrar tota ambigüitat i garantir que el govern és capaç sempre de respectar els seus compromisos amb el poble nord-irlandès», va explicar un portaveu oficial.



Data límit, 15 d'octubre

Johnson ha llançat una granada precisament quan les ja tenses discussions entre Londres i Brussel·les entren en una fase decisiva. «Busquem un acord amb els nostres amics europeus abans del Consell Europeu del 15 d'octubre. Si no és així, no veig la possibilitat que hi hagi un acord de lliure comerç entre nosaltres i tots dos haurem d'acceptar-ho i passar a una altra cosa», va afirmar el primer ministre. El termini és similar al que s'ha fixat la Comissió Europea, de manera que hi hagi el temps mínim requerit per a la tramitació i ratificació del document, abans de la seva entrada en vigor el 31 de desembre, quan conclou l'actual període de transició.

Johnson repeteix que vol un acord per a la UE similar al de Canadà, el que implicaria atenir-se als protocols establerts per l'Organització de Lliure Comerç. Sobre el terreny suposaria la imposició d'aranzels a les exportacions i controls duaners. Tot i això sosté que una ruptura sense acord «seria un bon resultat per al Regne Unit». El primer ministre pot haver decidit ja que aquesta serà la resolució final de les negociacions, que l'ala dura del Partit Conservador desitja. Ara amenaça d'incomplir el que ja signat en un tractat internacional, quelcom que pot torpedinar intencionalment qualsevol possibilitat d'arranjament comercial amb la UE.



Recuperació de la sobirania

El protocol sobre la frontera a Irlanda de Nord va ser un dels més complexos i difícils d'aconseguir durant la negociació del Brexit. Totes les parts coincidien que no es podia posar en perill l'Acord de Divendres Sant tornant a una estructura fronterera formal entre les dues parts de l'illa. El protocol aprovat i signat per Johnson deixa en mans de la política de la UE obligacions importants com els subsidis estatals i les duanes. D'acord amb aquest document, el govern britànic ha de notificar a Brussel·les qualsevol ajuda estatal que pugui afectar els negocis a la regió nord-irlandesa. Per als que defensen un Brexit dur, això impedeix la recuperació completa de la sobirania nacional.

El segon obstacle és la necessitat dels comerciants exportadors d'Irlanda de Nord de completar una sèrie de declaracions quan enviïn mercaderia a Gran Bretanya. Això contradiu la promesa del govern que els nord-irlandesos tindrien accés sense cap obstacle a la resta del mercat intern del Regne Unit.