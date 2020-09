El jutge atribueix l'espionatge a Bárcenas a «òrgans superiors de l'Administració»

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón va acordar ahir l'aixecament del secret de la peça del cas en el qual el principal imputat és l'excomissari José Manuel Villarejo relativa a l'operació Kitchen. El magistrat afirma en el seu acte que en ella s'investiga si «òrgans superiors i/o directius de l'Administració General de l'Estat» van encarregar un dispositiu policial en què es va contractar el xofer de l'extresorer del PP Luis Bárcenas per evitar que la documentació compromesa per al partit que aquest pogués tenir en el seu poder s'incorporés a la investigació de la caixa B del PP seguida a l'Audiència Nacional.

En només dues pàgines, el magistrat explica que examinat l'estat de les actuacions procedeix deixar sense efecte el secret, perquè «no perjudicarà la investigació en curs». Aquest era el criteri d'Anticorrupció en l'informe en què instava la imputació dels que llavors eren ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, en disposar d'indicis «molt nombrosos i concloents», fonamentalment procedents del telèfon de l'exnúmero dos d'Interior Francisco Martínez. El magistrat encara no es pronuncia, però els perfils de tots dos encaixen amb facilitat a la general atribució de màxima responsablitat que fa ell mateix en el seu acte.

La peça Kitchen, oberta al novembre de 2018 arran d'un informe de la Fiscalia, investiga, explica el jutge, l'execució d'un «operatiu parapolicial del qual serien responsables òrgans superiors i/o directius de l'Administració General de l'Estat i l'execució material del qual s'encarrega als ja investigats en la causa Enrique García Castaño, llavors cap de la Unitat Central de Suport Operatiu (UCAO), i José Manuel Villarejo».



Captar el xofer

«L'encàrrec, que s'hauria dut a efecte almenys en els anys 2013 a 2015, consistiria en la captació i la manipulació com a col·laborador-informant de la Policia de Sergio Ríos, conductor de Rosalía Iglesias, dona de Luis Bárcenas», afirma el magistrat.

«L'objectiu d'aquesta missió -afegeix- podria ser, aparentment, l'obtenció per mitjà d'aquest col·laborador, en tant que persona de la màxima confiança del matrimoni, d'informació concreta sobre el lloc en el qual Luis Bárcenas i la seva dona ocultarien material documental comprometedor per alts dirigents del Partit Popular, sostraient el seu coneixement de l'autoritat judicial en la investigació que es duia a terme en el Jutjat Central d'Instrucció 5 de l'Audiència Nacional» per la caixa B. Amb la seva resolució, el magistrat dóna l'oportunitat a conèixer quant han avançat les indagacions.