El president del Poder Judicial renya els partits per bloquejar la seva renovació

El president del Consell General de Poder Judicial, Carlos Lesmes, va exhortar una vegada més els «poders públics concernits» a renovar la institució «sense més dilacions», davant la «seriosa anomalia» que suposa fer gairebé dos anys que està en funcions, després de l'enèsim acord fallit entre PSOE i PP. Com també va fer l'any passat, Lesmes va tornar a reclamar la renovació del CGPJ durant l'acte d'obertura de l'any judicial al Tribunal Suprem, presidit pel Rei, i que aquest any va estar marcat per les mesures de seguretat imposades per la pandèmia, ja que només es va permetre un aforament del 30% a la cerimònia.

Però per a Lesmes no hi ha hagut canvis d'un any a un altre, perquè per segona ocasió consecutiva, el president del Poder Judicial va centrar el seu discurs en instar els poders públics a desbloquejar la renovació de l'òrgan de govern dels jutges, en funcions des de desembre de 2018, quelcom que va titllar de «seriosa anomalia».

Lesmes, que s'ha dirigit al Congrés i al Senat en diverses ocasions amb la mateixa finalitat, va recordar que «és la mateixa Constitució la que fixa en cinc anys la durada del mandat de cada Consell», de manera que s'ha vist «en l'obligació d'exhortar novament els poders públics concernits a renovar la institució sense més dilacions».

Al davant hi havia el ministre de Justícia, José Manuel Campo, i el líder del PP, Pablo Casado, dos dels principals involucrats en les fallides negociacions per desbloquejar tant la renovació del CGPJ com també de diversos magistrats de Tribunal Constitucional. Perquè abans de les vacances d'estiu, el CGPJ va suspendre diversos nomenaments judicials a l'espera que fructifiquessin les negociacions iniciades entre el Govern i el Partit Popular.

No obstant això, Lesmes va assenyalar que les funcions assignades el CGPJ, «en particular en matèria de nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari», han de «seguir desenvolupant-se amb normalitat». El contrari, va explicar, «seria incomplir la mateixa norma fonamental, amb greu pèrdua per a la Justícia espanyola, a la qual danyaria una paralització institucional mantinguda en el temps, en un moment en què ha d'afrontar uns reptes enormes».

Ahir mateix, el president del Govern, Pedro Sánchez, va advertir que buscarà majories parlamentàries alternatives per renovar les institucions sense necessitat de comptar amb el PP, que insisteix en el «bloqueig» de les negociacions mentre Podem formi part de l'Executiu. En aquest sentit, el responsable d'Organització de PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, va retreure al PP que només estigui disposat a renovar els òrgans constitucionals, com el Consell General de Poder Judicial, quan governa.



Lesmes vol normes més clares

Però aquest no va ser l'únic prec de Lesmes als poders públics, als que va sol·licitar una «major claredat normativa» de les mesures per combatre la pandèmia, que suposen una restricció de drets dels ciutadans i que exigeixen un control judicial.

En un estiu atípic marcat per la preocupant tendència a l'alça de la COVID-19, els jutges s'han erigit de facto en àrbitres de la pandèmia en tombar en ocasions algunes de les restriccions imposades per ajuntaments i governs autonòmics mentre altres, a pocs quilòmetres de distància, les avalaven.

«La claredat en les normes», va afirmar Lesmes, és «sempre desitjable», però s'ha de reclamar «amb més intensitat» quan es tracta de mesures que, tot i que són «necessàries» per frenar la pandèmia, «afecten directament l'exercici dels nostres drets més bàsics». Per això, va reclamar una «millor delimitació» de la ratificació judicial d'aquestes mesures , que molts jutges veuen innecessària en alguns casos.