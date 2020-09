Sánchez veu «inimaginable» que no s'aprovin els Pressupostos

El curs parlamentari que s'inicia aquesta setmana té com a gran repte l'aprovació dels Pressupostos. Pedro Sánchez veu «inimaginable» no ser capaç de sumar una majoria i, en aquest escenari, aprofundirà contactes amb els independentistes, mentre Cs avisa que en algun moment haurà de triar socis. En aquesta recerca de suports i la vigília que Sánchez se sotmeti a una compareixença al Senat, el president del Govern ha parlat ja amb el president català, Quim Torra, per intentar fixar una data per a una nova reunió de la taula de diàleg que se celebrarà «en els propers dies» a Barcelona. Un gest que se suma al seu «ferm compromís», reiterat ahir, de reformar el delicte de sedició, encara que de moment no hagi posat data a aquesta reforma.

En una entrevista a RTVE, Sánchez va assegurar que no veu possible que, tot i el no del PP, no sigui possible aconseguir una majoria parlamentària que li permeti aprovar els pressupostos, el principal instrument per a la sortida de la crisi. Uns pressupostos que li agradaria que fossin «progressistes però de país», per al que aposta per acords «transversals» amb altres forces polítiques, entre elles el PDeCAT després del seu trencament amb JxCat.

En aquest objectiu, Sánchez creu que l'Executiu de coalició «està fort» i té un acord d'investidura que el «lliga i compromet». Tot i això, va avisar que la reforma fiscal que demanen els seus socis és un objectiu polític que s'haurà d'«adaptar» a l'objectiu número u a curt termini, que és la recuperació econòmica i l'ocupació.



Sánchez «haurà de triar»

Una hipotètica pujada d'impostos que no agrada a Ciutadans, l'altre partit en què el Govern vol recolzar-se per aprovar els pressupostos. La seva líder, Inés Arrimadas, va avisar Sánchez que en la negociació per als comptes públics «li tocarà triar», perquè no té cap dubte que «el separatisme català vol negociar».