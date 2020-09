Casado es desvincula del cas Kitchen i defensa Fernández Díaz i Cospedal

El líder del PP, Pablo Casado, va marcar distàncies ahir amb la direcció del partit en l'època en la qual s'emmarca l'operació Kitchen. L'aixecament del secret de sumari de l'anomenada peça Kitchen ha generat una tempesta política perquè s'han conegut converses, missatges i activitats sobre l'existència d'un presumpte «operatiu parapolicial» encarregat, «aparentment», de localitzar «material documental comprometedor per a alts dirigents» del PP en mans de Bárcenas. El jutge que instrueix aquesta peça apunta a la possible responsabilitat d'alts càrrecs de l'administració general de l'Estat durant el Govern de Mariano Rajoy.

D'altra banda, els mateixos partits que van advocar per crear al Congrés una comissió d'investigació sobre el consorci d'empreses espanyoles que es van adjudicar la línia de l'AVE a la Meca intentaran registrar una altra sobre l'Operació Kitchen. Els contactes han començat, i, encara que no han confirmat que l'avalin, els dos grups que formen el Govern, PSOE i Podem, no ho descarten.