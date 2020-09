Un incendi arrasa el camp de refugiats de Mória a l'illa grega de Lesbos

Un incendi declarat aquesta passada matinada ha acabat completament amb el camp de refugiats de Mória, a l'illa grega de Lesbos, segons publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. Mória, fins ahir, era el camp de refugiats més gran d'Europa: en l'actualitat allotjava prop de 13.000 persones, tot i que la seva capacitat oficial –amb la qual va ser construït– era per a uns 2.500.

Ara el camp ha sigut reduït a cendres: un 80% ha quedat carbonitzat. No hi ha hagut, no obstant, ni víctimes ni ferits. Així, la part que ha quedat dreta ha sigut, majorment, l'oficial: envoltada de murs de formigó i controlada per la policia grega.

Totes les altres coses, que són tendes de campanya aixecades pels mateixos refugiats, sense cap sistema sanitari, llum, aigua corrent, electricitat ni seguretat –situació generalitzada– ja no existeix.

Mória estava en quarantena gairebé total des del març, quan es va declarar la pandèmia i, tot i que no hi havia casos de Covid al recinte, es prohibia a tothom sortir del lloc llevat que no aconseguissin un permís especial. Però la setmana passada es va declarar el primer cas. Ara, set dies després del primer cas, que va passar en el cinquè aniversari de la mort d'Aylan Kurdi (el nen ofegat a la platja que va donar la volta al món) ja hi ha 35 positius.



Antiavalots

Quan es va declarar el primer cas, el Govern grec va decidir encloure per complet el camp per un termini de 15 dies, sense excepcions. I, ara, tot i que el camp ja no existeixi, han pres una decisió semblant: la primera mesura presa per Kyriakos Mitsotakis, el primer ministre hel·lè, després de l'incendi ha sigut despatxar centenars d'antiavalots cap a Lesbos per evitar que els refugiats intentin anar a enlloc.

En l'actualitat, hi ha dos incendis actius mésa l'illa de Lesbos, avivats per uns dies de forts vents i altes temperatures. Es desconeix encara l'origen del foc a Mória, però hi ha dues hipòtesis plausibles: un curtcircuit en una instal·lació elèctrica precària que ha pres –hi ha precedents– , o un grup de neonazis que ha decidit prendre's la justícia per la seva mà, com en alguna altra ocasió.