Sanitat suma gairebé 80 morts i prop de 30.000 casos a Espanya en un dia

E Ministeri de Sanitat va registrar 8.964 nous positius i 78 morts més per coronavirus a Espanya respecte al total de casos confirmats dilluns. Segons l'últim informe, publicat ahir, hi ha hagut 534.513 casos confirmats per proves diagnòstiques des que va començar la pandèmia. Madrid continua encapçalant les noves infeccions i acumula 149.262 positius, 17.998 en els últims set dies. Per darrere de Madrid se situa Catalunya, que registra en total 118.974 casos per proves diagnòstiques, 6.217 en els darrers set dies. La comunitat autònoma amb més diagnosticats en l'últim dia és Madrid amb 984 positius. La segueixen el País Basc (370), Andalusia (340), Navarra (260) i Aragó (208). La resta se situen per sota dels 200 casos i Catalunya, en concret, en registra 147. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 29.594 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 78 més que dilluns. Hi ha hagut 261 morts en els últims set dies.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 137.863 hospitalitzacions. En l'última setmana hi ha hagut a tot l'Estat 1.953 ingressos –363 a Madrid– i 166 a les UCIs. A l'àmbit europeu, Espanya encapçala el nombre de casos i és l'únic estat –per darrere de Rússia– que supera els 500.000 contagis des de l'inici de la pandèmia.



Mesures a Valladolid i Salamanca

D'altra banda, la Junta de Castella i Lleó veu difícil no mantenir les restriccions a Valladolid i Salamanca. És per això que determinarà avui les mesures que s'han d'aplicar a Valladolid i a Salamanca, on s'han imposat restriccions similars a la fase 1 des de dijous, i veu «difícil» que no es mantinguin aquestes mesures durant una setmana més.