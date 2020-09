El govern espanyol no descarta congelar els sous dels funcionaris al 2021

La ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha donat a entendre aquest dijous en una entrevista a la COPE que el seu executiu no descarta a hores d'ara congelar el sou dels funcionaris al 2021. Ha recordat que en els últims anys els funcionaris havien guanyat poder adquisitiu, i per tant caldrà "tenir en compte" aquest element en la preparació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2021. Segons Calviño, el fet que la inflació es mantingui prop de zero no els restaria poder adquisitiu.

En aquest marc, Calviño ha admès que l'Estat haurà d'emetre aquest any 100.000 MEUR més de deute públic per pagar la factura del covid-19, però haurà equilibrar els comptes "a mitjà termini".

"Estem muntant l'arquitectura dels pressupostos i les decisions s'adoptaran tenint en compte multiplicitat de factors", ha afirmat la ministra. "Estem en la primera fase d'elaboració dels pressupostos i hem d'encaixar moltes qüestions".

Calvo assegura minuts després que retallar els sous als funcionaris "no està sobre la taula"

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat poc després en una entrevista a Antena 3, que retallar els sous als funcionaris "no està sobre la taula" després que 'El Pais' publiqués aquest matí que l'executiu no descarta aquesta mesura ja que la baixa inflació d'aquest any faria que no perdessin poder adquisitiu. Calvo ha demanat a tot l'arc parlamentari perquè "ajudi com pugui" en elaboració dels pressupostos.