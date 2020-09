Lesbos Un gran incendi destrueix el camp de refugiats de Moria

El camp de refugiats de Moria, a l'illa de Lesbos, que acollia prop de 13.000 persones, va quedar pràcticament destruït de matinada com a conseqüència d'un incendi provocat després d'enfrontaments entre els migrants. A l'hora de tancar aquesta edició no hi havia informacions sobre víctimes, però els bombers encara no havien pogut accedir a les carpes i els contenidors-habitatge. Segons l'alcalde de la petita població de Moria, Yiannis Mastroyiannis, l'incendi es va desencadenar després que 35 persones que havien donat positiu per coronavirus es neguessin a ser traslladades a un centre d'aïllament. A partir d'aquell moment es van iniciar enfrontaments entre els refugiats i alguns van començar a provocar incendis tant dins del recinte tancat com als terrenys que envolten camp, on viuen milers de migrants.